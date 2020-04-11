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Тема дня Кому еще в Новосибирске разрешили работать: список
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Уже завтра на улицах станет больше людей — многим компаниям разрешили начать работать

Уже завтра на улицах станет больше людей — многим компаниям разрешили начать работать

Правительство Новосибирской области опубликовало постановления, которые снимают ограничения на работу ряда компаний из разных сфер.

— Изменения вступают в силу сразу после опубликования, если не указаны сроки. Так что компании из всех сфер деятельности, перечисленные в постановлении могут начать работать сегодня. Но вышло и второе постановление, которое касается салонов красоты с медицинской лицензией — там срок вступления указан с 13 апреля, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.

Публикуем оба документа. Первый — «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п».

Второе постановление касается салонов красоты с медицинской лицензией — тех, кто, например, делает «уколы красоты» и т.д. «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43».

Кроме того, в Новосибирской области сегодня запретили весеннюю охоту. На 9 утра 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Всю информацию о ситуации в регионе с коронавирусом вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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