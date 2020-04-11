Правительство Новосибирской области опубликовало постановления, которые снимают ограничения на работу ряда компаний из разных сфер.



— Изменения вступают в силу сразу после опубликования, если не указаны сроки. Так что компании из всех сфер деятельности, перечисленные в постановлении могут начать работать сегодня. Но вышло и второе постановление, которое касается салонов красоты с медицинской лицензией — там срок вступления указан с 13 апреля, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.