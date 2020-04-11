«Поход в салон красоты признали жизненно значимым»: 9 мнений читателей НГС о снятии запретов

Правительство Новосибирской области сегодня разрешило работать ряду предприятий и организаций. Помимо аграриев и СТО, в список попали и салоны красоты с парикмахерскими.
Власти разрешили возобновить деятельность предприятий в сферах растениеводства, животноводства и сельского хозяйства, складским комплексам, организациям, занимающимся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовым отделениям и компаниям сферы телекоммуникаций, предприятиям по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организациям, занимающимся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерским и салонам красоты, предприятиям химчистки и стирки.
Читатели НГС оставили более 400 комментариев под новостью об этих изменениях и продолжают выражать своё мнение — публикуем их высказывания.
Лучше пустить транспорт в обычном режиме
— Лучше бы транспорт в обычном расписании пустили, а то в этом их режиме выходного дня до фига народу собирается! В метро интервал — 6 минут, за это время вагоны битком! Наклейки выглядят глупо! Как соблюдать дистанцию, если встать-то негде? — недоволен читатель под ником Гость.
«Спасибо от наших коровок»
— Животноводческие? Серьёзно? А вы считаете, они останавливались? Ну, то есть можно оставить коров, свиней, коней и лежать дома бояться, а они нехай с голоду сдохнут? Смешно. Есть такие предприятия, которые невозможно остановить, и коров если не подоить неделю — считай всё, остановка производства. Но всё равно спасибо от наших коровок. Теперь можно не огородами, прячась от полицаев, на работу прорываться, а по центральной улице ехать. Дожили... Выехал на работу — нарушил закон, — написала читательница под ником энн.
«Люди телефоны оборвали в парикмахерских»
— Вы ради интереса посмотрите, сколько салонов и парикмахерских в городе, и посчитайте, сколько людей в них работает... Государство им не платит, а только директора и только % от выручки. Кто боится вируса — сидит дома, но большинство готовы вернуться к нормальной жизни. Люди телефоны оборвали в парикмахерских, многие работают. И с гривами льва ходить некомфортно. Врачи и парикмахеры нужны всегда, и в мире, и на войне, — доволен решением читатель под ником Гость.
«Только адаптируюсь, и обухом по голове новое решение»
— Где логика во всем происходящем? Половину школ выводят в ближней НСО, половину — нет. Родители многих работают в городе. Это безопасно, да? А садики пусть закрыты будут, это небезопасно потому что... ОГЭ отменили везде. Дистанционно ведь нельзя его организовать, чтобы детям хотя бы узнать, что такое экзамен по выбранному предмету, и в 11-м быть морально подготовленными. А ВПР можно и нужно провести. Салоны красоты открывают, а тренажерные залы нет? Школам работать можно в НСО, а кружкам детским — нет, наверное (пытаюсь соблюсти логику). Число заражённых растёт, а людей выводят на работу и учебу. Вот скажите, людям в правительстве заняться нечем? Что за сумасшедший дом и как сделать так, чтобы он не влиял на мою семью негативно? Чтобы я могла хотя бы неделю прожить в спокойствии, только адаптируюсь, и обухом по голове новое решение правительства, — недовольна читательница НГС под ником Какой кошмар.
Поход в салон красоты признали жизненно значимым
— Раз открыли салоны красоты, соответственно, поход в салон красоты априори признается жизненно критичным и значимым, наравне с походом в магазин за продуктами, а потребность в стрижке приравнивается к потребности в еде, — радуется читатель под ником Интересно.
Можно и рестораны открыть
— С таким же успехом можно и кофейни, бары открыть, как парикмахерские и салоны красоты. Я сомневаюсь, что сейчас туда очереди выстроятся. Не забываем, число заболевших в городе растет, — написал читатель под ником 1212.
И спортзалы
— А спортзалы? Почему не откроют спортзалы? Почему в парикмахерскую можно, а в спортзал нет? Где логика? — возмущается читательница под ником Марина.
«Нет работы — нет денег от слова совсем»
— Многие не знают, как работают парикмахерские и салоны красоты. Мастера там сидят на проценте от выработки и официально не устроены. Нет работы — нет денег от слова совсем. Второе — завсегдатаи этих салонов. Сколько разводов будет, когда за пару недель расфуфыренные дамочки превратятся в лохматых монстров с грибком на ногтях и щетиной по всему телу? — также поддерживает решение читатель под ником Куку.
«Меньше бы катались в свои Таиланды и Москву»
— Вы вместо того, чтобы на губернатора накидываться, меньше бы катались в свои Таиланды, Москву и т. п. во время, когда там вирус бушует. Будьте сами сознательными. Сами привозите, а теперь вдруг правильные стали. Кто из ораторов не съездил никуда за ближайшие полгода? Только пенсионеры, может, и то... Кстати, им и нужно соблюдать режим самоизоляции. А люди работающие теперь должны страдать, — считает читатель под ником 260818341.
Список предприятий, которым разрешили работать с 13 апреля, вы можете посмотреть здесь.
На 9 утра 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано 7 новых случаев коронавирусной инфекции.
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