«Поход в салон красоты признали жизненно значимым»: 9 мнений читателей НГС о снятии запретов

«Люди телефоны оборвали в парикмахерских»



— Вы ради интереса посмотрите, сколько салонов и парикмахерских в городе, и посчитайте, сколько людей в них работает... Государство им не платит, а только директора и только % от выручки. Кто боится вируса — сидит дома, но большинство готовы вернуться к нормальной жизни. Люди телефоны оборвали в парикмахерских, многие работают. И с гривами льва ходить некомфортно. Врачи и парикмахеры нужны всегда, и в мире, и на войне, — доволен решением читатель под ником Гость.



«Только адаптируюсь, и обухом по голове новое решение»

— Где логика во всем происходящем? Половину школ выводят в ближней НСО, половину — нет. Родители многих работают в городе. Это безопасно, да? А садики пусть закрыты будут, это небезопасно потому что... ОГЭ отменили везде. Дистанционно ведь нельзя его организовать, чтобы детям хотя бы узнать, что такое экзамен по выбранному предмету, и в 11-м быть морально подготовленными. А ВПР можно и нужно провести. Салоны красоты открывают, а тренажерные залы нет? Школам работать можно в НСО, а кружкам детским — нет, наверное (пытаюсь соблюсти логику). Число заражённых растёт, а людей выводят на работу и учебу. Вот скажите, людям в правительстве заняться нечем? Что за сумасшедший дом и как сделать так, чтобы он не влиял на мою семью негативно? Чтобы я могла хотя бы неделю прожить в спокойствии, только адаптируюсь, и обухом по голове новое решение правительства, — недовольна читательница НГС под ником Какой кошмар.