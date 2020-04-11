В Новосибирской области ещё ряд предприятий и организаций возобновит свою работу.
— Соответствующий документ о внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п принят Правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 11 апреля, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.
Согласно внесённым изменениям, вслед за промышленными предприятиями и строительными организациями, вновь начавшими работу 6 апреля, возобновляют свою деятельность предприятия в сферах растениеводства, животноводства и сельского хозяйства, складские комплексы, организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки.
Кроме того, постановлением Правительства Новосибирской области на всей территории региона в этом году полностью запрещена весенняя охота.
Пока дата, с которой будет действовать новый документ, не называется.
Полные тексты правовых актов будут размещены в ближайшее время на официальном сайте Правительства Новосибирской области, отметили в пресс-службе.
С 31 марта в Новосибирской области действуют ограничения доступа людей и транспортных средств — они продлены до 30 апреля.
О том, как Новосибирск переживает введённый режим, рассказываем в нашей онлайн-трансляции.