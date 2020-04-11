Кроме того, постановлением Правительства Новосибирской области на всей территории региона в этом году полностью запрещена весенняя охота.



Пока дата, с которой будет действовать новый документ, не называется.

Полные тексты правовых актов будут размещены в ближайшее время на официальном сайте Правительства Новосибирской области, отметили в пресс-службе.



С 31 марта в Новосибирской области действуют ограничения доступа людей и транспортных средств — они продлены до 30 апреля.

О том, как Новосибирск переживает введённый режим, рассказываем в нашей онлайн-трансляции.