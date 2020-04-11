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Так стройка сейчас выглядит с высоты&nbsp;

Так стройка сейчас выглядит с высоты 

В Новосибирске военные строят медцентр для заболевших коронавирусом — здание возводят на территории по улице Воинская, 1 к. 2. Стройка началась 20 марта, и уже выполнено 56% запланированных работ. Показываем, как сейчас выглядит здание, и рассказываем, сколько человек оно сможет принять.

— Первая очередь медцентра должна быть готова за 41 день к 30 апреля. Строители трудятся в трехсменном режиме 24/7. Ежедневно на площадке работают до 35 единиц техники. Сейчас задействовано более 478 человек (из них 170 в ночь), — сообщили в пресс-службе ЦВО.

У строителей 56 суток на полное возведение здания.

Медцентр рассчитан на 160 пациентов. Он будет обслуживать как военных, так и гражданских.

На 10 апреля полностью готова фундаментная плита и врезаны все 1372 анкера. За счет химического состава, который за короткий срок становится прочным, они быстро готовы к использованию — на них и крепят балки металлоконструкций.

Медцентр рассчитан на 160 пациентов

Медцентр рассчитан на 160 пациентов

Сейчас в Новосибирской области в больнице на лечении находятся 18 человек с коронавирусом, при этом ещё 10 пациентов уже выписали.

На 9 утра 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано 7 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всю информацию о ситуации в регионе с коронавирусом вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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