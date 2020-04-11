В Новосибирске военные строят медцентр для заболевших коронавирусом — здание возводят на территории по улице Воинская, 1 к. 2. Стройка началась 20 марта, и уже выполнено 56% запланированных работ. Показываем, как сейчас выглядит здание, и рассказываем, сколько человек оно сможет принять.



— Первая очередь медцентра должна быть готова за 41 день к 30 апреля. Строители трудятся в трехсменном режиме 24/7. Ежедневно на площадке работают до 35 единиц техники. Сейчас задействовано более 478 человек (из них 170 в ночь), — сообщили в пресс-службе ЦВО.