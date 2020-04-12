Спрашивали? Отвечаем! Как оформить документы онлайн и поехать туда, куда нельзя

Пенсионный фонд продолжит назначать и выплачивать пенсии на основании сведений реестра без дополнительных заявлений. Кроме того, до 1 октября можно будет оформить инвалидность онлайн не выходя из дома.



Новый порядок распространяется и для тех, кто впервые обращается для установления инвалидности, и для тех, кто повторно проходит медико-социальную экспертизу.



Ранее установленная группа инвалидности автоматически продлевается на полгода. Если вы переживаете за то, что вас остановит полиция, когда вы отправитесь за пенсией, не стоит опасаться. Даже если это произойдет, спокойно объясните правоохранителям, куда и зачем вы идете.



Обратите внимание, что с 30 марта прием в клиентских службах и управлениях ПФР ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале «Госуслуги».

