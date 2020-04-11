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Сергей Нетёсов записал уже вторую лекцию про коронавирус&nbsp;

Сергей Нетёсов записал уже вторую лекцию про коронавирус 

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов из НГУ прочитал вторую лекцию о причинах и путях возникновения коронавируса. Он считает, что нужно усилить и расширить выявление инфицированных контактных лиц.

Новая видеолекция Сергея Нетесова «Коронавирус: новые данные» вышла сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета. Нетёсов — доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ.

По словам Сергея Нетесова, передают в пресс-службе, за два месяца с момента прочтения первой лекции мировая ситуация изменилась очень сильно: сейчас число заболевших превысило 1,5 миллиона. Учёный подчеркнул важность диагностики бессимптомных носителей коронавируса и сравнил летальность нового вируса с теми, которые ранее вызвали эпидемию «атипичной» пневмонии, «свиной» грипп, а также сезонный грипп. Сергей Нетесов также проанализировал половозрастную структуру заболевших и умерших в Китае, Италии, Исландии и Нидерландах и выявил основные факторы, влияющие на смертность.

Ученый высказал мнение, что карантин в течение одного месяца — это минимально необходимый срок.

— Карантин сейчас очень нужен, чтобы «сплющить» пик эпидемии, дав больницам пролечить больше людей. Но параллельно нужно усилить и расширить выявление инфицированных контактных лиц, включая бессимптомных, с помощью надежных тест-систем, которых нужно выпускать в десятки раз больше, чем было произведено до сих пор. Нужно начинать проверку всех заинтересованных, пусть поначалу и платную, на наличие иммунитета к коронавирусу, и, может быть, имеет смысл выдавать сертификаты гражданам с хорошим уровнем антител о том, что они защищены. Однако для этого нужны надежные, сертифицированные на панелях сывороток диагностические тест-системы на антитела к этому вирусу и срочное изучение иммунного статуса переболевших, — передали слова Сергея Нетесова в пресс-службе университета.

Полная лекция Сергея Нетёсова длится почти час. Видео youtube.com, NSU LIFE

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коронавирус в Новосибирске
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