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В результате пожара пострадали пять человек, а один погиб

В результате пожара пострадали пять человек, а один погиб

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 20-летнего новосибирца на пожаре — его тело обнаружили в комнате общежития на Котовского. Пожар произошёл поздно вечером в пятницу, 10 апреля.

— В вечернее время в одной из комнат общежития, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, произошел пожар. После тушения пожара в комнате было обнаружено тело 20-летнего мужчины, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. — По данному факту следователем следственного отдела по Ленинскому району г. Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователи уже назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Поздно вечером в пятницу, 10 апреля, в Ленинском районе Новосибирска по адресу Котовского, 18/1 загорелась квартира. В МЧС уточнили информацию по пострадавшим.

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