Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 20-летнего новосибирца на пожаре — его тело обнаружили в комнате общежития на Котовского. Пожар произошёл поздно вечером в пятницу, 10 апреля.



— В вечернее время в одной из комнат общежития, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, произошел пожар. После тушения пожара в комнате было обнаружено тело 20-летнего мужчины, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. — По данному факту следователем следственного отдела по Ленинскому району г. Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».