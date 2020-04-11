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Тема дня За сутки еще 7 больных коронавирусом (подробности)
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В больнице остаются 18 человек с коронавирусом

В больнице остаются 18 человек с коронавирусом

В Новосибирске из больницы выписали ещё двух пациентов, у которых находили коронавирус — сейчас они вылечились.

— Накануне еще 2 пациента выписаны после отрицательного результата контрольного теста на коронавирус, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

Сейчас всего в регионе 10 человек переболели коронавирусом и выздоровели. В больнице на лечении находятся 18 человек.

На 9 утра 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано 7 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всю информацию о ситуации в регионе с коронавирусом вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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