В детскую больницу №3 за сутки поступило 7 детей с легкими признаками ОРВИ, они приехали из Москвы, Сочи, Индонезии или контактировали с инфицированными коронавирусом. Выписали трех пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 17 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 11 апреля госпитализировано 59 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них у 18 человек диагноз лабораторно подтвержден. Накануне еще 2 пациента выписаны после отрицательного результата контрольного теста на коронавирус.