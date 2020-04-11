Началось. За сутки ещё 7 зараженных коронавирусом — одна пациентка непонятно от кого заразилась

7 новых зараженных
Плохие новости. 7 новых случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области за последние сутки.
По данным оперативного штаба на 9 утра 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество подтвержденных случаев в регионе достигло 28. Выздоровели 10 пациентов.
Из семи новых пациентов – пять женщин и двое мужчин. Три случая завозные – Москва, Сочи и Краснодар. Три – контакты с инфицированными, выявленными раньше. Одна пациентка никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.
В детскую больницу №3 за сутки поступило 7 детей с легкими признаками ОРВИ, они приехали из Москвы, Сочи, Индонезии или контактировали с инфицированными коронавирусом. Выписали трех пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 17 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.
В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 11 апреля госпитализировано 59 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них у 18 человек диагноз лабораторно подтвержден. Накануне еще 2 пациента выписаны после отрицательного результата контрольного теста на коронавирус.
Какие у вас планы на сегодня?
Пока вы спали: ночью «пал» Ненецкий автономный город — там выявили первого больного коронавирусом. Он приехал из Санкт-Петербурга. Теперь в России осталось только два региона, в которых нет людей с этим вирусом. Угадаете, какие? Ответ тут.
Пока город просыпается, давайте вспомним, какой была эта неделя.
Заболевших было много, и их выявляли буквально «пачками» — пятерых в один день, трех в другой день. Всего в Новосибирске 21 заболевший. Двое из них подхватили вирус непонятно где и от кого — никуда не ездили, с коронавирусными больными не общались, на карантине не сидели. Это значит, что вирус уже гуляет по городу — есть люди с коронавирусом, которые еще не знают, что они больны.
Режим самоизоляции продолжается. И на этой неделе первого новосибирца оштрафовали на 1000 рублей, потому что он отдалился от своего дома на две остановки. Мужчину засекли в парке.
Минздрав тем временем уточнил новые симптомы коронавируса. Инкубационный период болезни длится 5-7 дней.
Еще из интересного — главный инфекционист региона рассказала, могли ли новосибирцы массово переболеть коронавирусом еще в феврале (спойлер: да).
А с понедельника, как пообещал губернатор, запустят некоторые школы (но вы рано радуетесь).