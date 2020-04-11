Началось. За сутки ещё 7 зараженных коронавирусом — одна пациентка непонятно от кого заразилась

Здравствуйте, дорогие читатели! Вторая неделя самоизоляции подходит к концу. Впереди — еще минимум две недели, если губернатор не передумает, а заболеваемость коронавирусом не пойдет на спад.

Мы продолжаем следить, что происходит в Новосибирске из-за коронавируса. Как меняется ситуация по заболеваемости (сколько человек болеет, сколько выздоровело), какие заявления делают местные власти, что происходит на улицах в данный конкретный момент и как «карантинят» дома (и на работе) новосибирцы — всё это вы найдете в нашей круглосуточной онлайн-хронике.



Сегодня с вами на связи — обозреватель НГС Стас Соколов.

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157–00–00.

