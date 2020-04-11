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Срочно За сутки еще 7 больных коронавирусом (подробности)
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Здоровье Онлайн-трансляция

Началось. За сутки ещё 7 зараженных коронавирусом — одна пациентка непонятно от кого заразилась

Рассказываем, что происходит в нашем городе во время пандемии коронавируса

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Здравствуйте, дорогие читатели! Вторая неделя самоизоляции подходит к концу. Впереди — еще минимум две недели, если губернатор не передумает, а заболеваемость коронавирусом не пойдет на спад.

Мы продолжаем следить, что происходит в Новосибирске из-за коронавируса. Как меняется ситуация по заболеваемости (сколько человек болеет, сколько выздоровело), какие заявления делают местные власти, что происходит на улицах в данный конкретный момент и как «карантинят» дома (и на работе) новосибирцы — всё это вы найдете в нашей круглосуточной онлайн-хронике.

Сегодня с вами на связи — обозреватель НГС Стас Соколов.

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157–00–00.

7 новых зараженных

Плохие новости. 7 новых случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области за последние сутки.

По данным оперативного штаба на 9 утра 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество подтвержденных случаев в регионе достигло 28. Выздоровели 10 пациентов.

Из семи новых пациентов – пять женщин и двое мужчин. Три случая завозные – Москва, Сочи и Краснодар. Три – контакты с инфицированными, выявленными раньше. Одна пациентка никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 7 детей с легкими признаками ОРВИ, они приехали из Москвы, Сочи, Индонезии или контактировали с инфицированными коронавирусом. Выписали трех пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 17 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 11 апреля госпитализировано 59 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них у 18 человек диагноз лабораторно подтвержден. Накануне еще 2 пациента выписаны после отрицательного результата контрольного теста на коронавирус.

Какие у вас планы на сегодня?

    Пока вы спали: ночью «пал» Ненецкий автономный город — там выявили первого больного коронавирусом. Он приехал из Санкт-Петербурга. Теперь в России осталось только два региона, в которых нет людей с этим вирусом. Угадаете, какие? Ответ тут.

    Пока город просыпается, давайте вспомним, какой была эта неделя.

    Заболевших было много, и их выявляли буквально «пачками» — пятерых в один день, трех в другой день. Всего в Новосибирске 21 заболевший. Двое из них подхватили вирус непонятно где и от кого — никуда не ездили, с коронавирусными больными не общались, на карантине не сидели. Это значит, что вирус уже гуляет по городу — есть люди с коронавирусом, которые еще не знают, что они больны.

    Режим самоизоляции продолжается. И на этой неделе первого новосибирца оштрафовали на 1000 рублей, потому что он отдалился от своего дома на две остановки. Мужчину засекли в парке.

    Минздрав тем временем уточнил новые симптомы коронавируса. Инкубационный период болезни длится 5-7 дней.

    Еще из интересного — главный инфекционист региона рассказала, могли ли новосибирцы массово переболеть коронавирусом еще в феврале (спойлер: да).

    А с понедельника, как пообещал губернатор, запустят некоторые школы (но вы рано радуетесь).

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    коронавирус в Новосибирскекарантинсамоизоляция
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