В Ненецком автономном округе подтвержден первый случай заражения коронавирусом, сообщили в администрации Нарьян-Мара со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.



— Диагноз установлен у жителя Нарьян-Мара, прибывшего в регион из Санкт-Петербурга в четверг, 9 апреля. Пациент будет находиться в одном из отделений Ненецкой окружной больницы, которое перепрофилировано для приема больных COVID-2019, — говорится в сообщении.

Устанавливается круг лиц, с которым контактировал инфицированный. Это и те, кто летел с ним на одном рейсе из Санкт-Петербурга.

