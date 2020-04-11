В Ненецком автономном округе подтвержден первый случай заражения коронавирусом, сообщили в администрации Нарьян-Мара со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
— Диагноз установлен у жителя Нарьян-Мара, прибывшего в регион из Санкт-Петербурга в четверг, 9 апреля. Пациент будет находиться в одном из отделений Ненецкой окружной больницы, которое перепрофилировано для приема больных COVID-2019, — говорится в сообщении.
Устанавливается круг лиц, с которым контактировал инфицированный. Это и те, кто летел с ним на одном рейсе из Санкт-Петербурга.
Таким образом, в стране осталось всего два региона, где нет коронавируса — это Чукотка, и Республика Алтай (не путайте с Алтайским краем, там коронавирус есть).
Напомним, что вчера коронавирус официально подтвердили у 1786 человек. Заражены более 11,9 тысяч россиян.