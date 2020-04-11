Она считает, что если пресс-секретарь Патриарха пишет о том, что людям нужно быть аккуратнее, поскольку даже среди священников есть заразившиеся коронавирусом, странно разрешать собираться в храмах.

— Ситуация очень странная. С одной стороны идёт режим самоизоляции, который проверяется, начали штрафовать людей, которые его нарушают. И в то же время делаются исключения по совершенно непонятной причине, — считает Ива.

В тексте петиции губернатора Новосибирской области требуют, чтобы режим самоизоляции соблюдался всеми:

«Мы считаем крайне опасным в ситуации, когда пик эпидемии еще не пройден, поощрять массовые собрания — в ситуации режима самоизоляции обещание не чинить препятствий воспринимается именно как поощрение. <...> В ситуации развивающейся эпидемии приоритетом должны быть здоровье и жизнь граждан. Поэтому мы требуем соблюдения режима самоизоляции для всех без исключения», — говорится в тексте.

За час петицию на сайте Change.org подписали 50 человек.

Ранее Андрей Травников на брифинге с журналистами рассказал, что несмотря на действующий режим самоизоляции, запрещать массовые собрания верующих в храмах на Вербное воскресенье и Пасху не планируется.