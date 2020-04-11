Новосибирцы требуют губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в рамках соблюдения режима самоизоляции запретить людям собираться в храмах, чтобы исключить угрозу массового заражения. Для этого они создали петицию «Не допустить распространения эпидемии коронавируса через храмы Новосибирской области».
— Если есть режим самоизоляции, известно, что пика эпидемии мы ещё не достигли. Об этом говорила Вероника Скворцова (глава Федерального медико-биологического агентства — прим. ред.) недавно. И по её прогнозам пик эпидемии приходится как раз на Пасху, где-то через 10–14 дней. Пика мы не достигли ещё. У нас всё идет по нарастающей. Говорят вирусологи, говорят все, включая нашего президента Владимира Путина, что самоизоляция — это то, что необходимо сейчас соблюдать. И тем более странно, когда такие скопления людей, при всём огромном уважении к православным людям, прихожанам храмов, но никто не защищён, — рассказала создательница петиции, журналист и редактор Ива Аврорина.
Она считает, что если пресс-секретарь Патриарха пишет о том, что людям нужно быть аккуратнее, поскольку даже среди священников есть заразившиеся коронавирусом, странно разрешать собираться в храмах.
— Ситуация очень странная. С одной стороны идёт режим самоизоляции, который проверяется, начали штрафовать людей, которые его нарушают. И в то же время делаются исключения по совершенно непонятной причине, — считает Ива.
В тексте петиции губернатора Новосибирской области требуют, чтобы режим самоизоляции соблюдался всеми:
«Мы считаем крайне опасным в ситуации, когда пик эпидемии еще не пройден, поощрять массовые собрания — в ситуации режима самоизоляции обещание не чинить препятствий воспринимается именно как поощрение. <...> В ситуации развивающейся эпидемии приоритетом должны быть здоровье и жизнь граждан. Поэтому мы требуем соблюдения режима самоизоляции для всех без исключения», — говорится в тексте.
За час петицию на сайте Change.org подписали 50 человек.
Ранее Андрей Травников на брифинге с журналистами рассказал, что несмотря на действующий режим самоизоляции, запрещать массовые собрания верующих в храмах на Вербное воскресенье и Пасху не планируется.