До приезда МЧС 60 жильцов эвакуировались самостоятельно. Одна женщина выпрыгнула из окна третьего этажа, сейчас ей оказывают помощь.Общая площадь пожара — 15 квадратных метров. На тушение привлекались 59 человек личного состава и 19 единиц техники.

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