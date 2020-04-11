Поздно вечером в пятницу, 10 апреля, в Ленинском районе Новосибирска по адресу Котовского, 18/1 загорелась квартира. В МЧС уточнили информацию по пострадавшим.
— В результате данного пожара пострадали пять человек. Четверо госпитализированы в медицинские учреждения, один человек погиб, — рассказали в пресс-службе.
Также в ведомстве уточнили обстоятельства тушения пожара, которому был присвоен повышенный номер сложности.
— Разведку проводили газодымозащитники, которые проникли в задымленный подъезд и при помощи бензореза вскрывали двери квартир, проверяя на наличие людей. Так, при помощи высотной техники были спасены 23 человека, по лестничным маршам с применением спасательных устройств — дыхательных капюшонов, предназначенных для защиты от угарного газа, спасли 20 человек. В ходе разведки были обнаружены два человека без признаков жизни, в настоящее время за их жизнь борются медицинские работники, — говорится в сообщении.
До приезда МЧС 60 жильцов эвакуировались самостоятельно. Одна женщина выпрыгнула из окна третьего этажа, сейчас ей оказывают помощь.Общая площадь пожара — 15 квадратных метров. На тушение привлекались 59 человек личного состава и 19 единиц техники.
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