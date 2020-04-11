Поздно вечером в пятницу, 10 апреля, в Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома.
Как сообщают подписчики паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», горит квартира на третьем этаже. Двух человек без признаков жизни передали врачам скорой помощи. Остальных жильцов, которые не могут выбраться с верхних этажей, эвакуируют с помощью трехколёсных лестниц, так как автолестницы не смогли подъехать из-за припаркованных машин.
Информация о пожаре поступила в службу 112 в 23:02. Сообщалось о том, что возгорание произошло в комнате, где заблокированы два человека.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пообещали дать подробную информацию позже.
Обновление. Комментарий от МЧС.
— В 23:04 пожарно-спасательное подразделение Новосибирска реагировали на пожар, произошедший в квартире многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу Котовского,18/1. По прибытию к месту вызова было установлено, что возгорание произошло на третьем этаже. Люди с четвёртого и пятого этажей из окон просят о помощи. Про помощи автолестницы, а также трёхколенных лестниц из окон было спасено 23 человека. Службой газодымозащитной при помощи спасательных капюшонов было спасено 20 человек, — рассказали в пресс-службе.
На месте работает администрация района, сотрудники полиции и дознаватели МЧС для установления причин возгорания. В 23:30 пожар был локализован. В настоящий момент ликвидирован. Трём жителям дома оказывается медицинская помощь.
Уточнение. В пожаре погиб один человек. Четверых госпитализировали.
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