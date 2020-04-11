В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пообещали дать подробную информацию позже.





Обновление. Комментарий от МЧС.





— В 23:04 пожарно-спасательное подразделение Новосибирска реагировали на пожар, произошедший в квартире многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу Котовского,18/1. По прибытию к месту вызова было установлено, что возгорание произошло на третьем этаже. Люди с четвёртого и пятого этажей из окон просят о помощи. Про помощи автолестницы, а также трёхколенных лестниц из окон было спасено 23 человека. Службой газодымозащитной при помощи спасательных капюшонов было спасено 20 человек, — рассказали в пресс-службе.





На месте работает администрация района, сотрудники полиции и дознаватели МЧС для установления причин возгорания. В 23:30 пожар был локализован. В настоящий момент ликвидирован. Трём жителям дома оказывается медицинская помощь.

Уточнение. В пожаре погиб один человек. Четверых госпитализировали.

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