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Сейчас в регионе 21 официально зарегистрированный случай заражения коронавирусом

Сейчас в регионе 21 официально зарегистрированный случай заражения коронавирусом

В пятницу, 10 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о трёх новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, все пациентки — женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая прилетела из Москвы. Третья заболевшая никуда не выезжала. Таким образом, в регионе 21 подтверждённый случай COVID-19, 8 человек выздоровели.

Рассказываем, что ещё интересного произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • Колонка врача, который поделился болью от того, что люди не хотят выполнять элементарные рекомендации даже ради своей жизни.
  • В ответ на обращение губернатора наши читатели, которые следили за трансляцией в соцсетях, писали в комментариях своё мнение о его выступлении. Мы опубликовали 10 самых интересных реплик.

НГС продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что происходит в Новосибирске.

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коронавирус в Новосибирске
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