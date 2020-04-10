В пятницу, 10 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о трёх новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, все пациентки — женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая прилетела из Москвы. Третья заболевшая никуда не выезжала. Таким образом, в регионе 21 подтверждённый случай COVID-19, 8 человек выздоровели.
Рассказываем, что ещё интересного произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Новосибирск продолжает жить в режиме самоизоляции. Это отразилось на разных сферах бизнеса, в том числе, и на ритуальных услугах. Рассказываем, соблюдаются ли карантинные рекомендации во время похорон и где сейчас проходят поминки.
- Власти утвердили список мер по поддержке региональной экономики в условиях пандемии. Наш обозреватель поговорил с бизнесменами о том, поможет ли им антикризисная программа.
- Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова ответила на вопросы о коронавирусе, волнующие горожан. В том числе, могли ли новосибирцы массово переболеть COVID-19 ещё в феврале?
- Несмотря на пандемию, призывники Новосибирска начнут службу уже в конце мая.
- За сутки в России выявлено ещё 1786 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились 11917 человек.
- В известной французской газете «Фигаро» вышла статья о новосибирском Центре вирусологии и биотехнологий «Вектор». Публикуем перевод полностью без сокращений.
- Новосибирский бар Skywalker попросил в соцсетях финансовой поддержки от своих подписчиков. По их словам, арендодатель просит два месяца аренды.
- Колонка врача, который поделился болью от того, что люди не хотят выполнять элементарные рекомендации даже ради своей жизни.
- В Уфе сразу 170 врачей и пациентов одной из больниц заразились коронавирусом. Всего инфекцию подозревают у 1200 человек.
- Приставы опечатали магазин-закусочную «ЦарьПиво» в Ленинском районе за нарушение запрета на работу во время угрозы распространения коронавируса.
- Губернатор Андрей Травников выступил на брифинге перед журналистами. Он рассказал, что в регионе продлён режим самоизоляции, а также о том, какие школы заработают с понедельника, и можно ли верующим ходить на пасху в церковь.
- В ответ на обращение губернатора наши читатели, которые следили за трансляцией в соцсетях, писали в комментариях своё мнение о его выступлении. Мы опубликовали 10 самых интересных реплик.
НГС продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что происходит в Новосибирске.