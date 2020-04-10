В пятницу, 10 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о трёх новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, все пациентки — женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая прилетела из Москвы. Третья заболевшая никуда не выезжала. Таким образом, в регионе 21 подтверждённый случай COVID-19, 8 человек выздоровели.

Рассказываем, что ещё интересного произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.