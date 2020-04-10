Внезапно: военные подтвердили вспышку болезни в новосибирском полку, хотя раньше опровергали

О том, что в 357-м гвардейском ракетном полку солдаты слегли с тошнотой и рвотой, стало известно от правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Мать одного из военнослужащих рассказала НГС, что вечером заболевших разместили в казарме, но уже на следующий день отобрали сотовые телефоны и отправили обратно на службу. Военным запретили рассказывать о массовом заболевании, а после текста НГС о ситуации в полку с редакцией связались из пресс-службы ЦВО и заявили, что информация о заболевших является фейком и не соответствует действительности.



— Воинская часть функционирует в обычном режиме. Никаких десятков заболевших военнослужащих в воинской части не было и нет. Ни одного обращения от родных и близких в адрес командования воинской части не поступало, — официально комментировали ситуацию в пресс-службе Центрального военного округа.



В правозащитной организации корреспонденту НГС рассказали, что после их обращения во всевозможные ведомства в военной части действительно были приняты меры.