Внезапно: военные подтвердили вспышку болезни в новосибирском полку, хотя раньше опровергали

В эту пятницу, 10 апреля, военные внезапно подтвердили информацию о массовых заболеваниях в 357-м гвардейском ракетном полку (войсковая часть 54097), который находится в Пашино Новосибирской области — общественники получили официальный ответ, подписанный начальником медицинской службы ракетных войск стратегического назначения. Копия документа оказалась в распоряжении редакции НГС.
— 16 марта в инфекционное отделение 11 ОМЕДБ 39 ракетной дивизии обратились 49 военнослужащих, из них 40 с катаральными явлениями и 9 с диспепсическими расстройствами. Был поставлен диагноз: острое респираторное заболевание с диспепсическим синдромом (вероятно, ротавирусная инфекция), — пишет начальник медицинской военной службы РВСН, полковник медицинской службы Олег Гнашко.
О том, что в 357-м гвардейском ракетном полку солдаты слегли с тошнотой и рвотой, стало известно от правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Мать одного из военнослужащих рассказала НГС, что вечером заболевших разместили в казарме, но уже на следующий день отобрали сотовые телефоны и отправили обратно на службу. Военным запретили рассказывать о массовом заболевании, а после текста НГС о ситуации в полку с редакцией связались из пресс-службы ЦВО и заявили, что информация о заболевших является фейком и не соответствует действительности.
— Воинская часть функционирует в обычном режиме. Никаких десятков заболевших военнослужащих в воинской части не было и нет. Ни одного обращения от родных и близких в адрес командования воинской части не поступало, — официально комментировали ситуацию в пресс-службе Центрального военного округа.
В правозащитной организации корреспонденту НГС рассказали, что после их обращения во всевозможные ведомства в военной части действительно были приняты меры.
— Ситуация в плане питания улучшилась: как в качестве приготовленной пищи, так и в продуктовой раскладке, — объяснил специалист по работе с военнослужащими «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Антон Щербак. — Кроме того, в столовую завезли холодильники и обновили состав поваров. С другой стороны, к военнослужащим применяются меры, которые можно счесть наказанием за жалобы, за то, что вынесли сор из избы. Ребят каждый день заставляют выносить кровати на улицу с третьего этажа. После завтрака выносят — после обеда заносят обратно. Вообще-то это вроде как тренировка на случай пожара, но проводить её каждый день не имеет смысла.
В прошлом году в ракетной дивизии погиб 18-летний солдат-срочник Станислав Кадовкин — в воинской части заявили, что погибший неосторожно обращался с оружием.