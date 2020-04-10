Вечером в пятницу, 10 апреля, в Железнодорожном районе Новосибирска водитель сбил мальчика, который ехал на самокате по территории одного из дворов.

— Водитель 1996 года рождения на автомобиле Toyota Corolla двигался во дворе дома 29 по улице Ленина со стороны 25 дома в сторону улицы Дмитрия Шамшурина, в пути следования совершил наезд на ребенка, мальчика 2012 года рождения, который на самокате двигался внутри дворовой территории, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Пострадавший ребёнок с травмой правой ноги доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.