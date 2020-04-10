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Врачи говорили об опасности задолго до официальных заявлений

Врачи говорили об опасности задолго до официальных заявлений

Сегодня стало известно, что в больнице Уфы коронавирусом заразились 170 человек — врачи и пациенты. Пока неизвестно, кто стал первоначальным источником заболевания. Обсуждается версия, что виновница — главврач Республиканской клинической больницы Эльза Сыртланова, которая в феврале вернулась из путешествия. Однако именно у нее коронавирус подтвержден не был.

— Когда появились вопросы, я сдала тест. Анализ у меня отрицательный. Когда я вернулась из поездки, режим карантина и самоизоляции еще не был введен. Мазки были сданы, поэтому на самоизоляцию я не уходила. Со мной были дети, они тоже здоровы, слава Богу, — отметила Эльза Сыртланова.

При этом медики РКБ сообщали руководству о вспышках пневмонии в нескольких отделениях еще месяц назад.

— Мы били во все колокола. На каждой оперативке утром вставали все заведующие — реабилитацией, где заболели пневмонией 15 сотрудников, гематологического отделения — там масса пневмоний была, я уж не говорю про пульмонологическое отделение. Тем не менее у нас продолжалась и госпитализация, и консультации. [...] Но карантинные меры не ввели, если бы карантин был объявлен три недели назад, то такого не было бы. У нас получилась наша российская Ухань, — говорит заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова.

Сейчас в Башкирии ожидают всплеск заражения. Заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заявила, что в республике COVID-19 переболеют до 20 тысяч человек.

Ранее похожая ситуация сложилась в республике Коми. Более 50 случаев заражения коронавирусом было выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара. Там также предполагалось, что пациентов больницы мог заразить врач. После этого глава республики Коми покинул свой пост. На днях министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин тоже ушел в отставку. Будут ли подобные изменения в правительстве Башкортостана, пока неясно.

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