При этом медики РКБ сообщали руководству о вспышках пневмонии в нескольких отделениях еще месяц назад.



— Мы били во все колокола. На каждой оперативке утром вставали все заведующие — реабилитацией, где заболели пневмонией 15 сотрудников, гематологического отделения — там масса пневмоний была, я уж не говорю про пульмонологическое отделение. Тем не менее у нас продолжалась и госпитализация, и консультации. [...] Но карантинные меры не ввели, если бы карантин был объявлен три недели назад, то такого не было бы. У нас получилась наша российская Ухань, — говорит заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова.



Сейчас в Башкирии ожидают всплеск заражения. Заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заявила, что в республике COVID-19 переболеют до 20 тысяч человек.

Ранее похожая ситуация сложилась в республике Коми. Более 50 случаев заражения коронавирусом было выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара. Там также предполагалось, что пациентов больницы мог заразить врач. После этого глава республики Коми покинул свой пост. На днях министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин тоже ушел в отставку. Будут ли подобные изменения в правительстве Башкортостана, пока неясно.

