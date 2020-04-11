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Здоровье Всё о коронавирусе Спрашивали? Отвечаем! Обзор

Спрашивали? Отвечаем! Когда уже закончится эта пандемия

Мы попросили вас задать нам вопросы о наболевшем. А сейчас публикуем ответы

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Отвечаем на вопросы о том, как долго с нами пандемия и как жить дальше

Отвечаем на вопросы о том, как долго с нами пандемия и как жить дальше

Несколько дней назад мы спросили, что волнует вас в эти непростые времена? И получили около 500 вопросов, часть из которых была о вирусе, рамках и режимах, которые появились в России и остальном мире.

Мы искренне надеемся, что этот текст вы читаете дома, соблюдая все заветы изоляции, — ведь так быстрее закончится вся эта история с пандемией.

1

Пандемия с нами надолго?

Срок «жизни» пандемии зависит только от нас с вами. Если соблюдать правила самоизоляции, то у инфекции будет всё меньше шансов на распространение. А если теплая погода погонит вас в парки, леса или на привычную городскую прогулку, приготовьтесь провести еще больше времени в изоляции (при худшем случае — на больничной койке). И в зависимости именно от вашего поведения возможен любой из сценариев развития событий.

— Сколько, вы говорите, мы просидим, простые граждане? Вот у человека сердце больное, а он не выполняет назначения врача — ну, наверное, рано или поздно доживет до инфаркта, — приводит пример главный внештатный специалист-отоларинголог Минздрава РФ Николай Дайхес. — Если человек выполняет назначения врачей — значит, он выздоравливает. А дальше можно прогнозировать, глядя на опыт того же Китая, где удалось справиться, — у нас картины схожи.

В Китае, кстати, блокаду официально сняли ровно через сто дней после первого сообщения о «загадочной пневмонии». В России первые случаи инфекции зарегистрировали 31 января 2020 года.

2

Можно ли переболеть коронавирусом дважды?

Буквально недавно китайские ученые провели исследования, которые показали, что организм, переболевший коронавирусом, вырабатывает иммунитет к этой инфекции. Но эту гипотезу рушит случай из Таиланда, где женщину госпитализировали с повторным заражением. В начале марта она вернулась из-за границы и обратилась к врачу, тест показал положительный результат. Чуть больше двух недель женщина провела в больнице, ее выписали после трех отрицательных тестов на COVID-19. А 4 апреля она снова обратилась к врачу с простудой. И три теста показали положительный результат. Сейчас пациентку лечат повторно.

3

Правда ли, что те, у кого есть домашние животные (кошки, собаки), имеют иммунитет к коронавирусу?

О том, что собаки или кошки могут защитить своих хозяев от коронавируса, в начале апреля польскому изданию GlosWielkopolski рассказала доктор Сабина Аолкс-Кондор. Она отметила, что якобы из-за постоянного контакта с шерстью и слюной домашних питомцев их хозяева более устойчивы к различным патогенам. При этом врач оговорилась, что это простое наблюдение и каких-то структурных исследований или опросов не проводилось. Да и вообще никто всерьез не занимался этим вопросом. Также пока нет подтвержденных случаев передачи коронавируса от домашних животных к человеку и наоборот.

— К настоящему моменту данные о возможности заражения COVID‑19 от собак, кошек или других домашних животных отсутствуют. COVID‑19 преимущественно распространяется через взвешенные в воздухе частицы, которые образуются, когда заболевший человек кашляет, чихает или разговаривает, — сообщает Всемирная организация здравоохранения.

4

Можно ли заразиться коронавирусом в многоквартирном доме? Например, через вентиляцию

Основной путь передачи коронавируса — воздушно-капельный (по воздуху от зараженного к здоровому). Поэтому не спешите замуровывать вентиляцию. Если человек в соседней квартире чихнет или покашляет, возбудитель возникнет максимум в радиусе ближайших трех метров. Циркулировать по вентиляции он не будет.

Инфекция может передаться через рукопожатия и близкий контакт, но вентиляция здесь тоже ни при чем. Если опасаетесь подхватить инфекцию через дверные ручки, кнопки лифта и в местах общего пользования, пользуйтесь перчатками.

А вот чего реально стоит опасаться — так это кондиционеров. Буквально на днях Минздрав объявил, что кондиционеры повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высокой концентрации инфекции в воздухе из-за того, что помещение не вентилируется. Лучший способ освежить офис или дом в данном случае — открыть окно.

5

Почему в регионах не вводят режим ЧС?

По мнению юристов, есть два момента, мешающих сделать это: при существующей власти не может быть ничего чрезвычайного (даже кризисов), а введение режима ЧС приведет к лишним бюджетным тратам.

— Если сейчас можно сказать, что все эти нерабочие дни оплачиваются за счет работодателя или еще как-то, то в условиях режима ЧС государству придется нести еще большие траты, — объясняет адвокат Алексей Бушмаков. — В-третьих, я думаю, это не такая серьезная ситуация, которую можно было бы назвать чрезвычайной. В случае дальнейшего ухудшения еще возможно введение режима ЧС. Ну а если бы его уже сейчас ввели, а потом бы стало хуже — какие меры можно было бы предпринимать в этом случае? Поэтому я думаю, что эти три момента как раз и мешают установлению режима ЧС.

6

Сколько должно быть зараженных, чтобы ввести карантин в городе?

Каждый регион вправе сам устанавливать карантин, независимо от количества зараженных в том или ином населенном пункте. В России предпочли «карантинить» заблаговременно, а упреждающие мероприятия начались еще в январе 2020 года.

— Это позволило нам беспрецедентно в первой фазе практически не допустить завоза из Китая инфицированных и больных, это очень важный эффект, — отметил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырёв. — Конечно, появляются на сегодняшний день и больные, и это происходит по логике эпидпроцесса, которая давно существует и известна, и упреждающие меры, особенно я хотел бы подчеркнуть: то, что было сделано с конца марта — объявление так называемых каникул, хотя мы все прекрасно понимаем, это именно стадия ограничения контактов, а это важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцесса — даёт о себе знать.

7

На каком основании можно запретить въезд граждан РФ из других регионов?

Повсеместно закрывать региональные границы пока не стали, но первые ласточки уже есть. Например, так сделали в Чечне и Краснодарском крае. Была попытка ограничить въезд в Челябинскую область (где всех неместных разворачивали, а въезд в регион разрешали только дальнобойщикам и продуктовым «газелькам»).

— Сейчас это всё преподносится под соусом каких-то юридических суррогатов. Какие-то приказы. Прямое действие Конституции — как оно закреплено в самой Конституции и как его трактует Конституционный суд — заменяется разными указами, приказами главного санитарного врача РФ, полномочиями губернаторов, региональными законами и т.д. Ну, Кадыров сделал. А кто проверит законность этих мер? Прокуратура молчит. В суды никто не обращается, чтобы проверить законность этих мероприятий. Да даже если кто-то и обратится, то суд скорее встанет на сторону власти, чем на сторону гражданина, — объясняет Алексей Бушмаков.

Если вас оштрафовали за въезд или выезд из региона, юристы советуют обжаловать это решение в суде.

8

Как дальше жить?

А на этот вопрос мы попросили ответить психотерапевта. Михаил Перцель уверен, что главное — это стараться жить полноценно. Соберите все возможности, исходя из условий, в которых оказались. Если есть возможность работать, приложите усилия, чтобы работать максимально эффективно. Используйте все доступные ресурсы и сосредоточьтесь на сегодняшнем дне. Делайте по-честному, досконально и до конца всё, что вас зависит, не откладывая на завтра и не делая поблажек. И речь идет не о требовательности. Будьте реалистами.

— Большинство людей требуют от себя быть самым умным, самым сильным, смелым, богатым. И эти требования у людей вызывают чаще всего повышенное напряжение и в конце концов разочарование. Мы все чем-то да ограничены. Быть на 100% успешными невозможно. Может быть, и не нужно, — говорит психотерапевт Михаил Перцель. — Если сегодня найти новую работу не получается, значит, нужно научиться тому, что завтра поможет ее найти. Если невозможно сегодня стать профессором, нужно узнать какую-нибудь главу из учебника, которая позволит завтра на основании этих знаний стать ученым, профессором и т.д.

Так что не унывайте и научитесь находить возможности в сегодняшнем дне, старайтесь использовать их, не пугая себя перспективами в будущем (или, наоборот, не обольщая себя необоснованными радужными обещаниями), а исходя из того, что вы можете сделать здесь и сейчас.

9

Что мне еще почитать о коронавирусе?

Вчера мы публиковали первую часть ответов «Спрашивали? Отвечаем!» о том, как выживать бизнесу и трудоголикам.

Вот здесь мы разбирались, почему коронавирус страшнее птичьего или свиного гриппа. А по этой ссылке вместе с ВОЗ рушили мифы о новом вирусе.

Мы разбирались, почему COVID-19 избирательно относится к детям.

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