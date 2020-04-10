В настоящий момент на месте работают 6 единиц техники и 24 человека.

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В конце марта в частном доме под Новосибирском погибли три человека.