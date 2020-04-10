Вечером в пятницу, 10 апреля, на территории Новосибирского зоопарка произошёл пожар.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, чёрный столб дыма видно из разных районов города. Подписчик паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» написал, что к зоопарку подъехали 8 пожарных машин.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре на территории зоопарка подтвердили.
— В 20:14 пожарно-спасательное подразделение реагировало на пожар, произошедший по адресу Дуси Ковальчук, 22, территория зоопарка. По прибытии к месту вызова было установлено, что открытым огнём горит строение, предусмотренное как летнее кафе размером 9 на 6 метров. В 20:34 пожар был локализован, — рассказали в ведомстве.
В настоящий момент на месте работают 6 единиц техники и 24 человека.
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В конце марта в частном доме под Новосибирском погибли три человека.