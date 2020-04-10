Сегодня во время совещания по экономическим вопросам глава правительства Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он заявил, что необходимо поднять максимальную сумму ипотеки, по которой можно получить отсрочку.

— Для большинства граждан жильё — это долгосрочная и дорогая инвестиция. И временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать их планам по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку. Чтобы помочь им в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заёмщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту. Причём он учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, ведь не везде квартиры стоят одинаково, — объяснил премьер-министр.