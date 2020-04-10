«Когда семья ютится в мизерной квартирке — это ад». 10 просьб губернатору от людей на карантине

На пятничном брифинге с журналистами губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал об итогах этой недели и прояснил, как регион будет жить с понедельника, 13 апреля.
Если коротко — карантинные меры продолжаются, людям надо сидеть дома, соблюдать режим самоизоляции и не шастать по улицам (иначе можно нарваться на штраф). В храмы тоже лучше не ходить, а вместо этого помолиться дома.
НГС вел прямые эфиры с брифинга в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, а также текстовую трансляцию с расшифровкой основных тезисов на сайте. В общей сложности выступление губернатора посмотрели и почитали почти 100 тысяч читателей (и это всего за час!). Интересно, какое настроение у людей? Чего они хотят на самом деле? И какие вопросы у них были к губернатору? Мы почитали комментарии и выбрали 10 реплик. С некоторыми можно поспорить, а некоторые — поддержать.
Пользователь под ником Игорь Т все еще ждет послабления режима самоизоляции (никаких поблажек, Игорь!):
— Ну, товарищ губернатор! Ну хоть обрадуйте нас послаблением против этой напасти и дайте людям нормально жить и работать!
Читатель под ником Мартин-с смотрит на вещи не так оптимистично, зато реалистично:
— Границы не закроют, карантин не снимут. Но может разрешат работать бытовым предприятиям, а то дамы изнывают без маникюра?
А пользователь под ником 260856931 призывает разрешить прогулки с детьми. Негоже, конечно, сидеть в четырех стенах:
— Обязательно нужно дать людям возможность гулять с детьми! Я не призываю открывать ТЦ и прочие заведения с большим скоплением народа. Но когда обеспеченные люди находятся в загородных домах — это одна история, а когда семья ютится в мизерной квартирке, то нахождение в замкнутом пространстве превращается в сущий ад!
В социальных сетях пользователи высказывались чуть короче, но от этого их комментарии добрее не становились. Приведем парочку примеров.
Ирина Горинова явно болеет за ТЦ всей душой:
— Когда откроют ТЦ, нам жить не на что?
Читатель Сергей Рига настроен более воинственно:
— Надоели уже со своим вирусом, открывайте школы, дурдом какой-то устроили, издевательство!
Коротко и емко пишет Алла Соловьева:
— Сделайте дороги, весь асфальт разбит.
А Алена Заболоцкая попросту удивляется ситуации:
— То есть храм можно посещать, а гулять в лесу — нет?!
Свой крик души добавил и Алексей Степанов:
— Разрешить работать 2, 3, 4 дня в неделю, но работать!
Комментатор под ником mirayakupova15.09 в инстаграме просит отпустить детей на каникулы. А пользователь инстаграма под ником tisha_panda кратко подытожила сегодняшний брифинг:
— Короче, сидеть дома надо всем, но если сильно хочется, то можно.
А что вы думаете насчет продления режима самоизоляции? У вас есть история (хорошая или плохая) и вы хотите ею поделиться? Пишите нам на news@ngs.ru, будем рады узнать, что происходит в городе!