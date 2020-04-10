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Тема дня Что сказал губернатор о карантине: тезисы
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«Когда семья ютится в мизерной квартирке — это ад». 10 просьб губернатору от людей на карантине

Травников попросил людей молиться дома и не ходить в храмы, а люди попросили дать им нормально жить и работать

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Даже губернатор нынче носит маску. А вы?

Даже губернатор нынче носит маску. А вы?

На пятничном брифинге с журналистами губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал об итогах этой недели и прояснил, как регион будет жить с понедельника, 13 апреля.

Если коротко — карантинные меры продолжаются, людям надо сидеть дома, соблюдать режим самоизоляции и не шастать по улицам (иначе можно нарваться на штраф). В храмы тоже лучше не ходить, а вместо этого помолиться дома.

НГС вел прямые эфиры с брифинга в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, а также текстовую трансляцию с расшифровкой основных тезисов на сайте. В общей сложности выступление губернатора посмотрели и почитали почти 100 тысяч читателей (и это всего за час!). Интересно, какое настроение у людей? Чего они хотят на самом деле? И какие вопросы у них были к губернатору? Мы почитали комментарии и выбрали 10 реплик. С некоторыми можно поспорить, а некоторые — поддержать.

Пользователь под ником Игорь Т все еще ждет послабления режима самоизоляции (никаких поблажек, Игорь!):

— Ну, товарищ губернатор! Ну хоть обрадуйте нас послаблением против этой напасти и дайте людям нормально жить и работать!

Читатель под ником Мартин-с смотрит на вещи не так оптимистично, зато реалистично:

— Границы не закроют, карантин не снимут. Но может разрешат работать бытовым предприятиям, а то дамы изнывают без маникюра?

А пользователь под ником 260856931 призывает разрешить прогулки с детьми. Негоже, конечно, сидеть в четырех стенах:

— Обязательно нужно дать людям возможность гулять с детьми! Я не призываю открывать ТЦ и прочие заведения с большим скоплением народа. Но когда обеспеченные люди находятся в загородных домах — это одна история, а когда семья ютится в мизерной квартирке, то нахождение в замкнутом пространстве превращается в сущий ад!

В социальных сетях пользователи высказывались чуть короче, но от этого их комментарии добрее не становились. Приведем парочку примеров.

Ирина Горинова явно болеет за ТЦ всей душой:

— Когда откроют ТЦ, нам жить не на что?

Читатель Сергей Рига настроен более воинственно:

— Надоели уже со своим вирусом, открывайте школы, дурдом какой-то устроили, издевательство!

Коротко и емко пишет Алла Соловьева:

— Сделайте дороги, весь асфальт разбит.

А Алена Заболоцкая попросту удивляется ситуации:

— То есть храм можно посещать, а гулять в лесу — нет?!

Свой крик души добавил и Алексей Степанов:

— Разрешить работать 2, 3, 4 дня в неделю, но работать!

Комментатор под ником mirayakupova15.09 в инстаграме просит отпустить детей на каникулы. А пользователь инстаграма под ником tisha_panda кратко подытожила сегодняшний брифинг:

— Короче, сидеть дома надо всем, но если сильно хочется, то можно.

А что вы думаете насчет продления режима самоизоляции? У вас есть история (хорошая или плохая) и вы хотите ею поделиться? Пишите нам на news@ngs.ru, будем рады узнать, что происходит в городе!

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карантин в Новосибирскегубернатор
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