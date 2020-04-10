«Когда семья ютится в мизерной квартирке — это ад». 10 просьб губернатору от людей на карантине

На пятничном брифинге с журналистами губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал об итогах этой недели и прояснил, как регион будет жить с понедельника, 13 апреля.

Если коротко — карантинные меры продолжаются, людям надо сидеть дома, соблюдать режим самоизоляции и не шастать по улицам (иначе можно нарваться на штраф). В храмы тоже лучше не ходить, а вместо этого помолиться дома.

НГС вел прямые эфиры с брифинга в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, а также текстовую трансляцию с расшифровкой основных тезисов на сайте. В общей сложности выступление губернатора посмотрели и почитали почти 100 тысяч читателей (и это всего за час!). Интересно, какое настроение у людей? Чего они хотят на самом деле? И какие вопросы у них были к губернатору? Мы почитали комментарии и выбрали 10 реплик. С некоторыми можно поспорить, а некоторые — поддержать.