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Андрей Травников обратился к верующим новосибирцам накануне больших религиозных праздников

Андрей Травников обратился к верующим новосибирцам накануне больших религиозных праздников

Сегодня, 10 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к верующим христианам, напомнив им о необходимости оставаться дома, несмотря на грядущие религиозные праздники.

— Некоторые христианские конфессии уже в ближайшие выходные будут отмечать Вербное воскресенье, а большой праздник Святой Пасхи — через неделю. В связи с этим хотелось бы отметить, что, несмотря на действующий режим самоизоляции и меры ответственности за его нарушение, ни у кого не поднимется рука не допускать и уж тем более наказывать прихожан, верующих, если они будут намерены посещать храмы, — заявил Андрей Травников.

По его словам, всем необходимо помнить о той «опасности, которую представляет коронавирусная инфекция». Он также обратился к заявлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое тот сделал ещё в марте — в нём патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храмов.

— Я призываю молиться дома и праздновать Светлый праздник Христова Воскресения в кругу семьи, не подвергать своё и здоровье своих близких опасности, — добавил Андрей Травников.

О чём ещё говорил глава региона в ходе сегодняшнего брифинга, мы рассказывали в онлайн-трансляции. В общей сложности выступление губернатора посмотрели и почитали почти 100 тысяч читателей (и это всего за час!). Интересно, какое настроение у людей? Чего они хотят на самом деле? И какие вопросы у них были к губернатору? Мы почитали комментарии и выбрали 10 просьб простых людей к главе региона. С некоторыми можно поспорить, а некоторые — поддержать.

Накануне коронавирус выявили у восьми священнослужителей Московской епархии, еще у трёх священнослужителей диагноз пока не подтвержден, но у них есть симптомы.

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