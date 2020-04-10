По его словам, всем необходимо помнить о той «опасности, которую представляет коронавирусная инфекция». Он также обратился к заявлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое тот сделал ещё в марте — в нём патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храмов.



— Я призываю молиться дома и праздновать Светлый праздник Христова Воскресения в кругу семьи, не подвергать своё и здоровье своих близких опасности, — добавил Андрей Травников.



О чём ещё говорил глава региона в ходе сегодняшнего брифинга, мы рассказывали в онлайн-трансляции. В общей сложности выступление губернатора посмотрели и почитали почти 100 тысяч читателей (и это всего за час!). Интересно, какое настроение у людей? Чего они хотят на самом деле? И какие вопросы у них были к губернатору? Мы почитали комментарии и выбрали 10 просьб простых людей к главе региона. С некоторыми можно поспорить, а некоторые — поддержать.

Накануне коронавирус выявили у восьми священнослужителей Московской епархии, еще у трёх священнослужителей диагноз пока не подтвержден, но у них есть симптомы.