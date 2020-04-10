«Никакой больше дискриминации»: сайты госорганов проверят на удобство для инвалидов

По итогам работы АНО расскажет, как адаптировать сайты для граждан с ОВЗ по слуху и зрению с учетом международного опыта. Для этого есть стандарт WCAG 2.0 — он создан с упором на универсальность и отказ от жестких технологических требований в пользу удовлетворения потребностей всех пользователей. В будущем, возможно, появится единый национальный стандарт оформления сайтов госорганов для людей с ОВЗ.

Согласно официальной статистике, в России насчитывается почти 11,2 миллиона людей с инвалидностью, что составляет 8% населения страны. У большинства из них есть проблемы с доступом к госуслугам на удаленке. Например, версия для слабовидящих, как правило, находится на отдельном URL-адресе, где зачастую отсутствует часть контента с обычной версии сайта.

Исследование будет проводиться в течение года с упором на социально значимые сферы — ЖКХ, образование и воспитание, науку, здравоохранение и медицину, социальное обеспечение, спорт, культуру, пассажирский транспорт.