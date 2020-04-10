«Никакой больше дискриминации»: сайты госорганов проверят на удобство для инвалидов

Министерство труда и соцзащиты РФ впервые решило проверить сайты госорганов на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Исследованием более
— Мы предлагаем уйти от практики создания специальных версий сайтов для людей с ограниченными возможностями здоровья, — заявил генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин. — Такой подход носит во многом дискриминационный характер.
По итогам работы АНО расскажет, как адаптировать сайты для граждан с ОВЗ по слуху и зрению с учетом международного опыта. Для этого есть стандарт
Согласно официальной статистике, в России насчитывается почти
Исследование будет проводиться в течение года с упором на социально значимые сферы — ЖКХ, образование и воспитание, науку, здравоохранение и медицину, социальное обеспечение, спорт, культуру, пассажирский транспорт.
Сайты будут проверять на наличие/отсутствие кнопки перехода к версии для слабовидящих, удобство верстки, наличие субтитров для звуковых дорожек аудио- и видеофайлов и