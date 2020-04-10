11 апреля суббота
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 0/10
usd 73.75
eur 80.74
Тема дня Что сказал губернатор о карантине: тезисы
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 0/10
usd 73.75
eur 80.74

Все новости

Все новости
Страна и мир

«Никакой больше дискриминации»: сайты госорганов проверят на удобство для инвалидов

У большинства из них есть проблемы с доступом к госуслугам на удаленке

902
Обсудить

Поделиться

У большинства людей с ограниченными возможностями есть проблемы с доступом к госуслугам на удаленке

У большинства людей с ограниченными возможностями есть проблемы с доступом к госуслугам на удаленке

Министерство труда и соцзащиты РФ впервые решило проверить сайты госорганов на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Исследованием более 10 000 интернет-ресурсов займется АНО «Институт развития интернета». В очереди на проверку оказались, в том числе, порталы госуслуг, многофункциональных центров и вузов.

— Мы предлагаем уйти от практики создания специальных версий сайтов для людей с ограниченными возможностями здоровья, — заявил генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин. — Такой подход носит во многом дискриминационный характер.

По итогам работы АНО расскажет, как адаптировать сайты для граждан с ОВЗ по слуху и зрению с учетом международного опыта. Для этого есть стандарт WCAG 2.0 — он создан с упором на универсальность и отказ от жестких технологических требований в пользу удовлетворения потребностей всех пользователей. В будущем, возможно, появится единый национальный стандарт оформления сайтов госорганов для людей с ОВЗ.

Согласно официальной статистике, в России насчитывается почти 11,2 миллиона людей с инвалидностью, что составляет 8% населения страны. У большинства из них есть проблемы с доступом к госуслугам на удаленке. Например, версия для слабовидящих, как правило, находится на отдельном URL-адресе, где зачастую отсутствует часть контента с обычной версии сайта.

Исследование будет проводиться в течение года с упором на социально значимые сферы — ЖКХ, образование и воспитание, науку, здравоохранение и медицину, социальное обеспечение, спорт, культуру, пассажирский транспорт.

Сайты будут проверять на наличие/отсутствие кнопки перехода к версии для слабовидящих, удобство верстки, наличие субтитров для звуковых дорожек аудио- и видеофайлов и т. д. Также пользователей с ОВЗ опросят, довольны ли они доступностью для них онлайн-среды.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Госуслугиинтернет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!