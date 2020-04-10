Ряд школ на территории Новосибирской области начнет свою работу с 13 апреля. Заявление об этом сделал сегодня, 10 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— Принято решение о возобновлении очного посещения школ на территории отдельных муниципалитетов. Это сельские территории, не входящие в Новосибирскую агломерацию, — уточнил он.
При этом в Бердске, Искитиме, Оби и Кольцове посещение школ с 13 апреля в привычном формате не возобновят, школьники продолжат учёбу в дистанционном режиме. Это же касается школьников Новосибирского сельского района.
Накануне стало известно, что выпускники девятых классов будут сдавать в конце года только математику и русский язык, предметов по выбору не будет. ЕГЭ же состоится в полном объёме. Старт экзаменов — 8 и 9 июня, продолжатся они до июля.
О чём ещё говорил глава региона в ходе сегодняшнего брифинга мы рассказывали в онлайн-трансляции. В общей сложности выступление губернатора посмотрели и почитали почти 100 тысяч читателей (и это всего за час!). Интересно, какое настроение у людей? Чего они хотят на самом деле? И какие вопросы у них были к губернатору? Мы почитали комментарии и выбрали 10 просьб простых людей главе региона. С некоторыми можно поспорить, а некоторые — поддержать.