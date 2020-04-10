Ряд школ на территории Новосибирской области начнет свою работу с 13 апреля. Заявление об этом сделал сегодня, 10 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



— Принято решение о возобновлении очного посещения школ на территории отдельных муниципалитетов. Это сельские территории, не входящие в Новосибирскую агломерацию, — уточнил он.

При этом в Бердске, Искитиме, Оби и Кольцове посещение школ с 13 апреля в привычном формате не возобновят, школьники продолжат учёбу в дистанционном режиме. Это же касается школьников Новосибирского сельского района.