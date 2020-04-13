Слезы градом: загляните в виртуальную палату и почувствуйте себя младенцем-сиротой, который остался один

10 апреля по всей России проходила масштабная благотворительная акция «День заботы». Люди объединялись и помогали детям, которые остались без родителей (кстати, еще не поздно). Собранные средства будут отправлены на оплату труда нянь для детей-сирот, которые лежат в больницах в одиночестве.
В марте НГС провёл один день с такой няней — Зинаида Секачева свое детство тоже провела в детском доме и понимает, что чувствуют дети. По ее мнению, самое важное, что может дать малышам больничная няня, — это любовь, забота и внимание.
— Ребенку без семьи нужно повышенное внимание: он и так обижен судьбой, с детства лишен всего. Стараешься как можно больше внимания ему дать. Если он с детства его не получает, то вырастает несчастным человеком, злым на весь мир. Я уже прожила жизнь и знаю, какие бывают взрослые, недолюбленные в детстве, — говорит Зинаида Секачева.
Специально ко «Дню заботы» фонд «Солнечный город» запустил проект, который позволяет почувствовать себя ребенком, который остался в больнице без родителей.
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Дело в том, что медицинский персонал не имеет возможности оказывать полноценное внимание детям — для этого и нужны больничные няни. Они присматривают за детьми, играют с ними, кормят, одевают, заплетают косы, читают сказки и как можно чаще стараются брать малышей на руки.
Сейчас няни продолжают работать и, по словам одного из кураторов акции Алёны Гриненко, ни разу не попросились на самоизоляцию и не брали выходной.
— Будни наших нянь почти не изменились — они продолжают приходить на работу и ухаживать за детьми. Сотрудники больницы провели дополнительный инструктаж о средствах самозащиты и гигиене. Мы же организовали для нянь трансфер, чтобы минимизировать риски. Ведь от их здоровья и самочувствия зависит здоровье детей, — рассказывает Нина Чудинова, куратор проекта из Новосибирска.
Сегодня каждый человек может помочь оплатить работу таких нянь: нужно зайти на сайт деньзаботы.рф и перевести любую комфортную сумму. Час работы няни стоит 180 рублей, чтобы в 6 регионах России в течение года дети круглосуточно были окружены заботой, нужно
На прошлой неделе НГС писал историю бизнесмена Максима Носковца — все началось с наставничества, но потом волонтёрство затянуло его с головой, и он устроился воспитателем в детский дом.