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Слезы градом: загляните в виртуальную палату и почувствуйте себя младенцем-сиротой, который остался один

Можно услышать, как сопят малыши и плачут, когда им страшно. Их будни могут облегчить больничные няни

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Больничная няня — очень важный человек в жизни ребёнка, который остался без родителей

Больничная няня — очень важный человек в жизни ребёнка, который остался без родителей

10 апреля по всей России проходила масштабная благотворительная акция «День заботы». Люди объединялись и помогали детям, которые остались без родителей (кстати, еще не поздно). Собранные средства будут отправлены на оплату труда нянь для детей-сирот, которые лежат в больницах в одиночестве.

В марте НГС провёл один день с такой няней — Зинаида Секачева свое детство тоже провела в детском доме и понимает, что чувствуют дети. По ее мнению, самое важное, что может дать малышам больничная няня, — это любовь, забота и внимание.

— Ребенку без семьи нужно повышенное внимание: он и так обижен судьбой, с детства лишен всего. Стараешься как можно больше внимания ему дать. Если он с детства его не получает, то вырастает несчастным человеком, злым на весь мир. Я уже прожила жизнь и знаю, какие бывают взрослые, недолюбленные в детстве, — говорит Зинаида Секачева.

Специально ко «Дню заботы» фонд «Солнечный город» запустил проект, который позволяет почувствовать себя ребенком, который остался в больнице без родителей.

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Дело в том, что медицинский персонал не имеет возможности оказывать полноценное внимание детям — для этого и нужны больничные няни. Они присматривают за детьми, играют с ними, кормят, одевают, заплетают косы, читают сказки и как можно чаще стараются брать малышей на руки.

Один час больничной няни стоит 180 рублей

Один час больничной няни стоит 180 рублей

Сейчас няни продолжают работать и, по словам одного из кураторов акции Алёны Гриненко, ни разу не попросились на самоизоляцию и не брали выходной.

— Будни наших нянь почти не изменились — они продолжают приходить на работу и ухаживать за детьми. Сотрудники больницы провели дополнительный инструктаж о средствах самозащиты и гигиене. Мы же организовали для нянь трансфер, чтобы минимизировать риски. Ведь от их здоровья и самочувствия зависит здоровье детей, — рассказывает Нина Чудинова, куратор проекта из Новосибирска.

Няни не ушли на самоизоляцию и продолжают работать&nbsp;

Няни не ушли на самоизоляцию и продолжают работать 

Сегодня каждый человек может помочь оплатить работу таких нянь: нужно зайти на сайт деньзаботы.рф и перевести любую комфортную сумму. Час работы няни стоит 180 рублей, чтобы в 6 регионах России в течение года дети круглосуточно были окружены заботой, нужно 9 000 000 рублей.

На прошлой неделе НГС писал историю бизнесмена Максима Носковца — все началось с наставничества, но потом волонтёрство затянуло его с головой, и он устроился воспитателем в детский дом.

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