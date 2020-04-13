Слезы градом: загляните в виртуальную палату и почувствуйте себя младенцем-сиротой, который остался один

10 апреля по всей России проходила масштабная благотворительная акция «День заботы». Люди объединялись и помогали детям, которые остались без родителей (кстати, еще не поздно). Собранные средства будут отправлены на оплату труда нянь для детей-сирот, которые лежат в больницах в одиночестве.



В марте НГС провёл один день с такой няней — Зинаида Секачева свое детство тоже провела в детском доме и понимает, что чувствуют дети. По ее мнению, самое важное, что может дать малышам больничная няня, — это любовь, забота и внимание.

