В Новосибирске начали готовить к лету и новому сезону городские фонтаны — рабочие чистят их после консервации на зиму.



Как рассказал директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко, в этом году, как и в прошлом, мэрия рассчитывает запустить фонтаны к 1 мая, хотя раньше их включали к 9 мая. Первую неделю мая Науменко называет очень опасной из-за возможных заморозков.



— Не исключены перемерзания моторов и форсунок. В прошлом году мы зря к 1 мая запустились: провели несколько нервных холодных ночей с машиной кипятка наготове, — заметил директор «Горфонтана».

