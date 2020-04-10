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Рабочие чистят фонтан в Первомайском сквере: он начнёт работать в начале мая

Рабочие чистят фонтан в Первомайском сквере: он начнёт работать в начале мая

В Новосибирске начали готовить к лету и новому сезону городские фонтаны — рабочие чистят их после консервации на зиму.

Как рассказал директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко, в этом году, как и в прошлом, мэрия рассчитывает запустить фонтаны к 1 мая, хотя раньше их включали к 9 мая. Первую неделю мая Науменко называет очень опасной из-за возможных заморозков.

— Не исключены перемерзания моторов и форсунок. В прошлом году мы зря к 1 мая запустились: провели несколько нервных холодных ночей с машиной кипятка наготове, — заметил директор «Горфонтана».

При этом один из фонтанов в подготовке к лету не участвует: по словам Валерия Науменко, работать в этом году не будет речной фонтан у Михайловской набережной.

— В том виде, в каком он был, его больше не будет. Если и будет водяной фонтан, он будет совсем другой, его надо будет делать заново: у этого слишком большая осадка, он слишком тяжёлый, его невозможно ни опустить в воду, ни поднять из воды, нет такого крана сейчас у причальной стенки, — объяснил он.

Осенью открыли новый «умный» фонтан в Центральном парке. В прошлом году фонтан появился в селе в Новосибирской области — он даже стал поводом для сравнения села с элитной подмосковной Рублёвкой.

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