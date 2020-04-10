Кого оштрафуют на улицах и как отмечать Пасху: губернатор сказал, как Новосибирск будет жить с 13 апреля

Этим вечером, 10 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет, как регион будет жить и работать на следующей неделе.



Брифинг с журналистами начнется в 18:00. О чем расскажет глава региона — вы сможете оперативно узнать из этой текстовой трансляции. Параллельно НГС проведёт прямые эфиры в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, которые начнутся ровно в семь вечера. Наш корреспондент Мария Вьюн находится прямо сейчас в правительстве.



Ранее губернатор делал важные заявления для новосибирцев. 31 марта на внеочередном заседании правительства области он объявил о запрете выходить из дома без важной необходимости, а затем продлил режим самоизоляции до 30 апреля.



А на прошлой неделе разрешил выйти на работу строителям и производственникам.