Кого оштрафуют на улицах и как отмечать Пасху: губернатор сказал, как Новосибирск будет жить с 13 апреля

Добрый вечер! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Марией Вьюн мы расскажем вам, какие решения принял губернатор Новосибирской области о режиме самоизоляции в регионе.
До брифинга остаётся около 20 минут, поэтому есть время вспомнить, о чём говорил и что делал Андрей Травников раньше, чтобы сдержать распространение коронавируса в регионе.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил режим самоизоляции до 30 апреля. Соответствующее постановление он подписал 4 апреля, но позже заявил, что меры могут быть сняты в любое время, если позволит ситуация.
С 6 апреля работать в регионе разрешили строительной отрасли и промышленности.
7 апреля он утвердил перечень министерств, представители которых смогут составлять административные протоколы на нарушителей режима самоизоляции.
Выступление должно начаться с минуты на минуту.
Накануне, 9 апреля, губернатор утвердил план поддержки региональной экономики из-за ограничений, которые были введены, чтобы избежать распространения коронавируса.
Корреспондент НГС Мария Вьюн прислушалась к вам, читатели, и в этот раз надела медицинскую маску.
В Новосибирской области сейчас 21 пациент с диагнозом коронавирусная инфекция, восемь из них уже вылечились и выписаны из больницы.
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сегодня во время прямого эфира с горожанами, который проходил в официальной группе правительства во «ВКонтакте», ответила на вопрос, могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале.
Несмотря на вероятность того, что некоторые новосибирцы могли переболеть коронавирусом раньше карантинных мер, ограничения никто не торопится снимать. Врачи предполагают, что пик эпидемии ещё впереди.
Губернатор немного задерживается.
Пока мы ждём начала выступления, расскажите нам — соблюдаете ли вы режим самоизоляции?
Соблюдаете ли вы режим самоизоляции?
Брифинг начался.
Режим самоизоляции продлён.
Работу в регионе с 6 апреля возобновили более 2 тысяч компаний, и вышли на работу около 100 тысяч людей.
В субботу и воскресенье будут подготовлены решения по другим сферам.
Обучение в сельских школах Новосибирской области возобновляется в очной форме. Новосибирска и крупных городов это не касается — дети остаются на дистанционном обучении.
Губернатор заявил, что понимает, что в ряде компаний региона над сотрудниками нависла угроза увольнения.
Правительство будет продолжать разрабатывать меры поддержки бизнеса. Ряд решений уже был принят на этой неделе.
И, кстати, мы уже поговорили с бизнесменами об этой помощи (спойлер: они ждали гораздо большего). Мнение владельцев бизнеса читайте тут.
— Впереди большие религиозные праздники. Несмотря на действующий режим самоизоляции, конечно, ни у кого не поднимется рука не допускать и наказывать прихожан и верующих, если они намерены посещать храм. Тем не менее, я хотел попросить жителей помнить об опасности коронавируса и следовать рекомендациям властей и Патриарха Кирилла. Он призвал всех верующих воздержаться от посещения храмов. Я также прошу это сделать и молиться дома, — попросил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
О нарушителях карантина и режима самоизоляции — в первую очередь следят за теми, кто должен находиться на карантине по предписанию врачей.
Сотрудники полиции на улице реагируют именно на массовые скопления людей.
— Штрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции, — сказал губернатор.
— Сфера общественного питания входит в перечень тех, кому будет в первую очередь оказана помощь, — пообещал Травников.
Дезинфекции в регионе сейчас подвергаются остановки общественного транспорта, переходы, территории у магазинов.
Брифинг окончен.
Спасибо, что были с нами! Берегите себя!