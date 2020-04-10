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Тема дня Что сказал губернатор о карантине: тезисы
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Кого оштрафуют на улицах и как отмечать Пасху: губернатор сказал, как Новосибирск будет жить с 13 апреля

На этой неделе работать разрешили строителям и производственникам. А что будет на следующей?

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Губернатор рассказывает, как регион будет жить с 13 апреля

Губернатор рассказывает, как регион будет жить с 13 апреля

Этим вечером, 10 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет, как регион будет жить и работать на следующей неделе.

Брифинг с журналистами начнется в 18:00. О чем расскажет глава региона — вы сможете оперативно узнать из этой текстовой трансляции. Параллельно НГС проведёт прямые эфиры в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, которые начнутся ровно в семь вечера. Наш корреспондент Мария Вьюн находится прямо сейчас в правительстве.

Ранее губернатор делал важные заявления для новосибирцев. 31 марта на внеочередном заседании правительства области он объявил о запрете выходить из дома без важной необходимости, а затем продлил режим самоизоляции до 30 апреля.

А на прошлой неделе разрешил выйти на работу строителям и производственникам.

Александра Бруня

Добрый вечер! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Марией Вьюн мы расскажем вам, какие решения принял губернатор Новосибирской области о режиме самоизоляции в регионе.

До брифинга остаётся около 20 минут, поэтому есть время вспомнить, о чём говорил и что делал Андрей Травников раньше, чтобы сдержать распространение коронавируса в регионе.

Александра Бруня

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил режим самоизоляции до 30 апреля. Соответствующее постановление он подписал 4 апреля, но позже заявил, что меры могут быть сняты в любое время, если позволит ситуация.

С 6 апреля работать в регионе разрешили строительной отрасли и промышленности.

Александра Бруня

7 апреля он утвердил перечень министерств, представители которых смогут составлять административные протоколы на нарушителей режима самоизоляции.

Александра Бруня

Выступление должно начаться с минуты на минуту.

Вот они, новые реалии работы журналистов во время пандемии коронавируса

Вот они, новые реалии работы журналистов во время пандемии коронавируса

Александра Бруня

Накануне, 9 апреля, губернатор утвердил план поддержки региональной экономики из-за ограничений, которые были введены, чтобы избежать распространения коронавируса.

Александра Бруня

Корреспондент НГС Мария Вьюн прислушалась к вам, читатели, и в этот раз надела медицинскую маску.

Наш корреспондент в безопасности

Наш корреспондент в безопасности

Александра Бруня

В Новосибирской области сейчас 21 пациент с диагнозом коронавирусная инфекция, восемь из них уже вылечились и выписаны из больницы.

Александра Бруня

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сегодня во время прямого эфира с горожанами, который проходил в официальной группе правительства во «ВКонтакте», ответила на вопрос, могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале.

Александра Бруня

Несмотря на вероятность того, что некоторые новосибирцы могли переболеть коронавирусом раньше карантинных мер, ограничения никто не торопится снимать. Врачи предполагают, что пик эпидемии ещё впереди.

Александра Бруня

Губернатор немного задерживается.

Журналисты полностью готовы и ждут губернатора

Журналисты полностью готовы и ждут губернатора

Александра Бруня

Пока мы ждём начала выступления, расскажите нам — соблюдаете ли вы режим самоизоляции?

Соблюдаете ли вы режим самоизоляции?

    Александра Бруня

    Брифинг начался.

    Александра Бруня

    Режим самоизоляции продлён.

    Александра Бруня

    Работу в регионе с 6 апреля возобновили более 2 тысяч компаний, и вышли на работу около 100 тысяч людей.

    Александра Бруня

    В субботу и воскресенье будут подготовлены решения по другим сферам.

    Александра Бруня

    Обучение в сельских школах Новосибирской области возобновляется в очной форме. Новосибирска и крупных городов это не касается — дети остаются на дистанционном обучении.

    Александра Бруня

    Губернатор заявил, что понимает, что в ряде компаний региона над сотрудниками нависла угроза увольнения.

    Александра Бруня

    Правительство будет продолжать разрабатывать меры поддержки бизнеса. Ряд решений уже был принят на этой неделе.

    И, кстати, мы уже поговорили с бизнесменами об этой помощи (спойлер: они ждали гораздо большего). Мнение владельцев бизнеса читайте тут.

    Александра Бруня

    — Впереди большие религиозные праздники. Несмотря на действующий режим самоизоляции, конечно, ни у кого не поднимется рука не допускать и наказывать прихожан и верующих, если они намерены посещать храм. Тем не менее, я хотел попросить жителей помнить об опасности коронавируса и следовать рекомендациям властей и Патриарха Кирилла. Он призвал всех верующих воздержаться от посещения храмов. Я также прошу это сделать и молиться дома, — попросил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

    Александра Бруня

    О нарушителях карантина и режима самоизоляции — в первую очередь следят за теми, кто должен находиться на карантине по предписанию врачей.

    Сотрудники полиции на улице реагируют именно на массовые скопления людей.

    Александра Бруня

    — Штрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции, — сказал губернатор.

    Александра Бруня

    — Сфера общественного питания входит в перечень тех, кому будет в первую очередь оказана помощь, — пообещал Травников.

    Александра Бруня

    Дезинфекции в регионе сейчас подвергаются остановки общественного транспорта, переходы, территории у магазинов.

    Александра Бруня

    Брифинг окончен.

    Спасибо, что были с нами! Берегите себя!

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    коронавирус в Новосибирскегубернатор Новосибирской областисамоизоляциякарантинАндрей Травников
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