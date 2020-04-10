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Он и она

Жена Павла Прилучного заявила, что актёр её избил и выгоняет с детьми на улицу

Агата Муцениеце рассказала об этом в инстаграме своей матери — доступа к собственному телефону у неё нет

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Агата Муцениеце рассказала о произошедшем в Instagram

Агата Муцениеце рассказала о произошедшем в Instagram

Жена известного актёра Павла Прилучного заявила, что он поднял на неё руку и выгнал вместе с детьми из дома — Агата Муцениеце записала видео и опубликовала его в Instagram.

Ролик Агата разместила в сторис в аккаунте своей мамы Нонны Муцениеце, после чего его опубликовала фан-страница family_pruluchnie_love.

— Хочу сказать одну большую печальную новость. Пандемия даётся плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы — потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довёл детей до слёз. Он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить. Во время пандемии выгоняет нас из дома. Я не могу не выложить видео, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность, — рассказывает она на видео и плачет.

— Мне надоело прикрывать его зад. Он реально пьёт алкоголь в немереных количествах, — добавила Агата Муцениеце.

Павел Прилучный — известный российский актёр. В Новосибирске он жил, когда учился в театральном училище, а детство он провёл в Бердске.

В конце января новосибирские приставы разыскивали Павла Прилучного — в базе данных исполнительных производств значится, что он задолжал выплаты по налогам.

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