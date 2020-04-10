Жена Павла Прилучного заявила, что актёр её избил и выгоняет с детьми на улицу

Жена известного актёра Павла Прилучного заявила, что он поднял на неё руку и выгнал вместе с детьми из дома — Агата Муцениеце записала видео и опубликовала его в Instagram.



Ролик Агата разместила в сторис в аккаунте своей мамы Нонны Муцениеце, после чего его опубликовала фан-страница family_pruluchnie_love.



— Хочу сказать одну большую печальную новость. Пандемия даётся плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы — потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довёл детей до слёз. Он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить. Во время пандемии выгоняет нас из дома. Я не могу не выложить видео, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность, — рассказывает она на видео и плачет.