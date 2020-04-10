В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус COVID-19 у 170 врачей и пациентов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Минздрава республики Башкортостан Максима Забелина. Результаты по этим пациентам направлены для повторной проверки в Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.



Ранее диагноз подтвердили у девяти человек, находившихся на карантине в той же больнице. Всего пробы взяты у 1200 врачей и пациентов, но пока анализы не готовы.