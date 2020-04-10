По этой статье наказывают за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания

Ленинский районный суд уже рассмотрел дело и остановил деятельность магазина на 30 суток.

— Исполнение решения суда обеспечено путем опечатывания торгового оборудования. Контроль за исполнением решения суда будет осуществляться судебным приставом на протяжении всего срока действия приостановления, — заверили приставы.

Сотрудница магазина заявила корреспонденту НГС, что заведение уже не работает, а контакты редакции она передаст начальству, так как не вправе давать какие-либо комментарии. Директор, по её словам, сейчас занят и освободиться поздно вечером. На момент публикации руководство магазина не связалось с корреспондентом НГС.

В этот четверг, 9 апреля, Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Кирилла Новикова из-за прогулки в Центральном парке — мужчине предстоит выплатить одну тысячу рублей. А новосибирский бар Skywalker объявил о своём возможном закрытии и попросил финансовой поддержки у подписчиков в социальных сетях. Посты об этом появились в аккаунте бара в Instagram и во «ВКонтакте» накануне, 9 апреля.