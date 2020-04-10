В Новосибирске приставы опечатали магазин-закусочную «ЦарьПиво» по улице Пархоменко в Ленинском районе за нарушение запрета на работу во время угрозы распространения коронавируса.
— В Новосибирске судебные приставы приостановили деятельность закусочной, нарушающей законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сотрудниками полиции выявлено, что в магазине-закусочной «ЦарьПиво» осуществлялась деятельность по обслуживанию посетителей. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, — рассказали в пресс-службе новосибирских приставов.
По этой статье наказывают за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания
Ленинский районный суд уже рассмотрел дело и остановил деятельность магазина на 30 суток.
— Исполнение решения суда обеспечено путем опечатывания торгового оборудования. Контроль за исполнением решения суда будет осуществляться судебным приставом на протяжении всего срока действия приостановления, — заверили приставы.
Сотрудница магазина заявила корреспонденту НГС, что заведение уже не работает, а контакты редакции она передаст начальству, так как не вправе давать какие-либо комментарии. Директор, по её словам, сейчас занят и освободиться поздно вечером. На момент публикации руководство магазина не связалось с корреспондентом НГС.
В этот четверг, 9 апреля, Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Кирилла Новикова из-за прогулки в Центральном парке — мужчине предстоит выплатить одну тысячу рублей. А новосибирский бар Skywalker объявил о своём возможном закрытии и попросил финансовой поддержки у подписчиков в социальных сетях. Посты об этом появились в аккаунте бара в Instagram и во «ВКонтакте» накануне, 9 апреля.
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