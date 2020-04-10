Водитель потерял сознание в автомобиле на Затулинке — его бросились спасать очевидцы

9 апреля на Затулинке в Новосибирске очевидцы принялись спасать водителя, который лишился сознания в машине.

В 16:15 на перекрёстке улиц Громова и Петухова один из проезжавших автомобилистов заметил, что человеку стало плохо.



— Я ехал на перекрёстке, смотрю: человек лежит за рулём. Я остановился, движение перегородил, подбежало человек шесть, — рассказал корреспонденту НГС водитель Артём Терехов. — Человек не просто сидел в машине на парковке, в том-то и дело. Он ехал, и на перекрёстке его накрыло. Я случайно это заметил и остановился.