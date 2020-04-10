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Водитель потерял сознание в автомобиле на Затулинке — его бросились спасать очевидцы

Проезжавший автомобилист случайно заметил, что мужчине в соседней машине плохо

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Водителю стало плохо на дороге

Водителю стало плохо на дороге

9 апреля на Затулинке в Новосибирске очевидцы принялись спасать водителя, который лишился сознания в машине.

В 16:15 на перекрёстке улиц Громова и Петухова один из проезжавших автомобилистов заметил, что человеку стало плохо.

— Я ехал на перекрёстке, смотрю: человек лежит за рулём. Я остановился, движение перегородил, подбежало человек шесть, — рассказал корреспонденту НГС водитель Артём Терехов. — Человек не просто сидел в машине на парковке, в том-то и дело. Он ехал, и на перекрёстке его накрыло. Я случайно это заметил и остановился.

Человек в машине выглядел на 50 лет, он был приличного вида.

Артём вместе с прохожими попытался самостоятельно откачать водителя, но ничего не получилось. Мужчина не реагировал даже на нашатырь. В одной из машин, которые встали на перекрёстке, оказалась женщина, которая была врачом, они пришла к пострадавшему, но не смогла определить, что с ним.

Новосибирцы кинулись спасать водителя автомобиля, который лишился сознания

— Одна скорая проехала мимо, вторая остановилась, видимо, которую мы вызвали, — продолжает Артём.

Терехов пояснил, что не знает, забрала ли скорая водителя: ему пришлось уехать. В пресс-службе Минздрава не смогли оперативно прокомментировать ситуацию — НГС направил в ведомство запрос.

Вы знаете водителя из этого видео? Или у вас есть тема для новости, статьи или расследования? Свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру 8 953 775–22–29. Можно анонимно.

Несколько лет назад НГС писал про сибиряка, который спас прохожего, которому стало плохо посреди улицы. Мужчина рассказал журналисту, что его удивило то, что, кроме него, никто не пришёл на помощь упавшему человеку, все просто проходили мимо.

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