Да, сначала была неразбериха. Куча электронных ресурсов, где взрослые-то не сразу могут разобраться, не говоря уже про детей. Задания, в которые приходится вчитываться вместе с ребенком, и никто их вам не разжует. Группы в мессенджерах заполнились недоумениями родителей (слово-то какое точное: НЕДОумения). Слава богу, ажиотаж прошел и теперь можно оценить ситуацию трезво.



А ситуация в том, что это надолго. Если не ясно, на сколько, значит, надо относиться к этому как к данности. Кстати, руководство нашей школы сразу так и говорило: надо научиться действовать в новых условиях и обернуть их в свою пользу. Что тут хорошего, спросите вы? Учителя не привыкли так работать, на родителей тоже нагрузка свалилась, а детям каково: все от них чего-то ждут. Правда заключается в этом. Но давайте поищем плюсы в дистанционном формате.



Современные цифровые технологии



У всех есть телефоны, планшеты, компьютеры. Для обычного второклассника, правда, это не больше, чем игрушки. А когда же можно увидеть их образовательный потенциал, как не сейчас? Меловые доски хоть почти и исчезли из городских школ, но функции смарт-досок в классах часто сводятся всё к тем же «пишу-смотри». И смотреть-то в классе на неё уже скучно… Зато сейчас на дистанционке как не хватает! И вот экран компьютера приобрел качества электронной доски.