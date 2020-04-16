За несколько недель дистанционного обучения мы уже успели выслушать и родителей, и учителей, и министра образования Новосибирска. Отзывов много, и они колеблются от «всё плохо» до «класс, давайте еще!». К нам в редакцию обратилась мама второклассника Анастасия Кравченко, которая рассказала, почему в дистанционном обучении на самом деле много плюсов. Публикуем её авторскую колонку.
Сын учится во втором классе, и со 2 апреля (после всеобщих школьных каникул) у него начались занятия в дистанционном режиме. Необычный формат, но стоило попробовать. Не буду ничего говорить про зависающие образовательные платформы, про непонятные задания и про комментарии в чатах. Не потому, что в нашей школе этого нет. А потому, что я поняла, зачем это нужно.
Да, сначала была неразбериха. Куча электронных ресурсов, где взрослые-то не сразу могут разобраться, не говоря уже про детей. Задания, в которые приходится вчитываться вместе с ребенком, и никто их вам не разжует. Группы в мессенджерах заполнились недоумениями родителей (слово-то какое точное: НЕДОумения). Слава богу, ажиотаж прошел и теперь можно оценить ситуацию трезво.
А ситуация в том, что это надолго. Если не ясно, на сколько, значит, надо относиться к этому как к данности. Кстати, руководство нашей школы сразу так и говорило: надо научиться действовать в новых условиях и обернуть их в свою пользу. Что тут хорошего, спросите вы? Учителя не привыкли так работать, на родителей тоже нагрузка свалилась, а детям каково: все от них чего-то ждут. Правда заключается в этом. Но давайте поищем плюсы в дистанционном формате.
Современные цифровые технологии
У всех есть телефоны, планшеты, компьютеры. Для обычного второклассника, правда, это не больше, чем игрушки. А когда же можно увидеть их образовательный потенциал, как не сейчас? Меловые доски хоть почти и исчезли из городских школ, но функции смарт-досок в классах часто сводятся всё к тем же «пишу-смотри». И смотреть-то в классе на неё уже скучно… Зато сейчас на дистанционке как не хватает! И вот экран компьютера приобрел качества электронной доски.
И видеоуроки тут, и виртуальная тетрадь, и электронный журнал, и органайзер с расписанием, и, собственно, сама информация с заданиями, и даже лица одноклассников с учителем по видеоконференции видно. Преподаватели осваивают новые технологии, и дети, и родители тоже. Глядишь — потом самое ценное отсюда и в офлайн перекочует. Детям неизбежно придется в этом жить, так пусть школа сразу этому учит.
Коммуникация
Все мы больше привыкли к живому общению, несмотря на обилие виртуального. Да, мы по-честному сидим дома, ждем возобновления занятий и признаем: общения не хватает. Наши учителя стараются по-всякому идти на связь: организуют видеоконференции, присылают задания по электронной почте с обязательной пометкой, что можно задавать вопросы и писать, в чем были сложности при выполнении, быстро реагируют на сигналы по WhatsApp… И здесь начинается самое интересное!
К слову, наш классный руководитель ещё в прошлом году обозначила правила классного чата: только для важных объявлений, всё остальное — в родительской группе. Но теперь вопросов-ответов не избежать, и тут воспитанная сдержанность пригождается. Ни к чему сейчас лишний раз нервировать друг друга. Вот и поучимся культуре виртуального общения.
Самообразование
Я сначала тоже раздражалась, когда ребенок не мог понять задание, подгоняла его, подсказывала, сама исправляла ошибки… Стоп. Кто учится? Видимо, я такая не одна, и учитель заметила странный прогресс в работах детей, поэтому написала к родителям обращение. И там крупными буквами: «Позвольте ребенку САМОМУ РЕШАТЬ, ОШИБАТЬСЯ, ИСКАТЬ, ИСПРАВЛЯТЬ, СПРАШИВАТЬ…ОН УЧИТСЯ быть УЧЕНИКОМ!»
Идеально выполненные домашние задания — это неправильно.
Ведь правда — в этом и заключается суть образования. Когда растет личность, то главное не отметки. Да, впопыхах после работы трудно терпеливо ждать от ребенка самоанализа. Но вот сейчас многие (не все, конечно) с детьми сидят дома. И если школа теперь дистанционно, то ребенок, наоборот, по максимуму рядом. Можно спокойно с ним рассуждать и узнавать, как он мыслит. Что лучше: зазубренные ответы или понятые способы решения?
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А как ваши дети учатся на дистанте? Стало ли легче, уже вошли в режим? Оставляйте свое мнение в комментариях — будем рады вас выслушать!
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