Рано ещё смягчаться, люди! Мы ещё даже не достигли пика, а система здравоохранения уже чувствует на себе эту нагрузку. Я не говорю, что мы проваливаемся, но ситуация очень серьёзная. Я согласен с тем, что у нас в широтах вирус ведёт себя как будто бы немного иначе. Трудно сказать, с чем это связано. Может, как раз с этими мерами изоляции, которые введены. Но не стоит обманываться, что всё проходит мимо. Уверяю, ситуация в любой момент может кардинально измениться, это как пожар в целой роще сухостоя — всё произойдёт настолько молниеносно, что вы не успеете сказать «***!!!» Сейчас новая мода — спросить: «А у кого-либо из твоих знакомых, друзей, близких есть COVID-19?» Поймите, пожалуйста, что когда у кого-то из ваших знакомых мелькнёт этот диагноз, значит, вы уже в зоне риска, и может так статься, что дней через пять вам в трахею будут засовывать интубационную трубку, накачают седатирующими и наркотическими препаратами, а потом несколько человек, у нас в основном женщин, перевёрнут вас на живот, и вы сыграете с судьбой в «русскую рулетку», на кону будет переворот обратно на спину, только либо потому что вы поправляетесь, либо потому что в гробу и на полке в печи крематория принято лежать всё же ноздрями вверх.