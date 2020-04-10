Новосибирский бар Skywalker объявил о своём возможном закрытии и попросил финансовой поддержки у подписчиков в социальных сетях. Посты об этом появились в аккаунте бара в Instagram и во «ВКонтакте» накануне, 9 апреля.



«Наш арендодатель оказался более смертельным, чем пресловутый коронавирус. Нас поставили перед выбором: оплатить два месяца (апрель и май) аренды в течение недели или съезжать в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.



Из него же следует, что сейчас бару не хватает примерно 200 тысяч рублей — эту сумму нужно собрать в течение 5 дней.