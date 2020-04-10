Новосибирский бар Skywalker объявил о своём возможном закрытии и попросил финансовой поддержки у подписчиков в социальных сетях. Посты об этом появились в аккаунте бара в Instagram и во «ВКонтакте» накануне, 9 апреля.
«Наш арендодатель оказался более смертельным, чем пресловутый коронавирус. Нас поставили перед выбором: оплатить два месяца (апрель и май) аренды в течение недели или съезжать в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
Из него же следует, что сейчас бару не хватает примерно 200 тысяч рублей — эту сумму нужно собрать в течение 5 дней.
Судя по комментариям в соцсетях, посетители бара и подписчики уже начали отправлять деньги.
«Все люди, которые перевели/переведут деньги на спасение нашего бара, не останутся незамеченными! После завершения карантина мы обязательно откроемся. И тогда сможем отблагодарить всех. Каждый, кто хоть чем-то помог, сможет прийти к нам в гости и бесплатно пользоваться услугами нашего бара на ту сумму, которую он перевёл, умноженную на 2», — сообщается в аккаунте бара в Instagram.
Бар Skywalker открылся в конце 2013 году в здании «Пассажа» на улице Ленина. Позиционирует себя как место для afterparty — посетители начинают здесь собираться после двух часов ночи, а вечеринки заканчиваются в 9–10 утра. О том, как открывался бар, мы рассказывали в репортаже.
После введения ограничительных мер и запрета на работу заведениям общепита часть новосибирских ресторанов и кофеен перешли в режим доставки, чтобы сохранить хоть какую-то прибыль, другие же закрылись вовсе. Обозреватель НГС показал, как это было.