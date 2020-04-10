После многодневного простоя ряд крупных автозаводов России возвращается к работе, однако есть и те, кто не может стартовать из-за опасений за здоровье сотрудников и нехватки запчастей.
С этой недели перезапустили производство Mazda Sollers на Дальнем Востоке, Mercedes-Benz в Подмосковье, ГАЗ (не включая завод Volkswagen), Haval в Тульской области, а также КАМАЗ. Не все предприятия сразу заработали в прежнем режиме, например, на ГАЗе вышли на работу примерно 10% сотрудников, то есть о полноценном производстве речи пока не идёт.
Аналогична ситуация с АВТОВАЗОМ: конструкторские подразделения вернулись к работе с 6 апреля, а сборку автомобилей возобновят с 13 апреля. На эту же дату запланирован рестарт УАЗа и калининградского «Автотора».
Большая часть заводов остановлена из-за объявления нерабочей недели (а потом и месяца), но постепенно крупные предприятия получили разрешения региональных правительств: при этом учитывалась эпидемиологическая обстановка в регионе.
Главный коронавирусный очаг находится в Москве, где расположен автозавод Renault (здесь делают, например, Duster). Ещё один близкий к столице автозавод — это Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» примерно в 40 км от Москвы. Недалеко находится Калуга, где расположен целый кластер автозаводов, включая Volkswagen, PSA и Mitsubishi, но о перезапуске калужских заводов пока не сообщается.
Немало заражённых и в Санкт-Петербурге, где находится ряд автопредприятий, например, завод по сборке Hyundai Solaris, Creta и KIA Rio.
В остальных регионах, видимо, ситуация считается не слишком критической, поэтому власти согласуют запуск производств при соблюдении ряда требований (например, отсутствие очередей и столпотворений).
Впрочем, несколько автозаводов, например, Volkswagen и SKODA в Калуге и Нижнем Новгороде остановились ещё до объявления рабочей недели из-за нехватки компонентов. Простой производств сначала в Китае, а затем в Европе и США нарушил производственные цепочки, и больше всего пострадали компании, которые работали «с колёс» без запаса компонентов. Впрочем, их нехватка может стать проблемой и для остальных производств, что скажется и на объеме выпуска, и на ассортименте. Апрель с большой вероятностью будет провальным месяцем для российского автопрома.
По вашим ощущениям, на какой стадии коронавирусного кризиса мы находимся?
Во многих регионах автодилеры получили право открыть сервисные зоны автоцентров, но оффлайн продажа автомобилей пока стоит, а онлайн-сервисы набирают обороты не быстро. Возможно, на следующей неделе ряд автоцентров получит право открыть шоурумы.
В апреле ожидается беспрецедентное падение продаж новых автомобилей после ощутимого взлёта в марте. Цены на новые автомобили выросли, зато подешевели машины на вторичке: например, Renault Sandero в возрасте до 5 лет реально найти за 450–600 тысяч.
Директора дилерских холдингов называют нынешнюю ситуацию для автобизнеса идеальным штормом: рынок стагнировал и до пандемии, рубль упал, производства встали, шоурумы закрыты.