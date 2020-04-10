Аналогична ситуация с АВТОВАЗОМ: конструкторские подразделения вернулись к работе с 6 апреля, а сборку автомобилей возобновят с 13 апреля. На эту же дату запланирован рестарт УАЗа и калининградского «Автотора».



Большая часть заводов остановлена из-за объявления нерабочей недели (а потом и месяца), но постепенно крупные предприятия получили разрешения региональных правительств: при этом учитывалась эпидемиологическая обстановка в регионе.



Главный коронавирусный очаг находится в Москве, где расположен автозавод Renault (здесь делают, например, Duster). Ещё один близкий к столице автозавод — это Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» примерно в 40 км от Москвы. Недалеко находится Калуга, где расположен целый кластер автозаводов, включая Volkswagen, PSA и Mitsubishi, но о перезапуске калужских заводов пока не сообщается.



Немало заражённых и в Санкт-Петербурге, где находится ряд автопредприятий, например, завод по сборке Hyundai Solaris, Creta и KIA Rio.



В остальных регионах, видимо, ситуация считается не слишком критической, поэтому власти согласуют запуск производств при соблюдении ряда требований (например, отсутствие очередей и столпотворений).

