Выдадут по три маски и отправят спецтранспортом: новосибирские призывники начнут службу в конце мая

Как и весной прошлого года, в этом году в регионе будет призвано порядка 2000 человек.

По словам председателя военно-врачебной комиссии военного комиссариата Новосибирской области Евгения Шведова, особенность этого призыва будет заключаться в том, что призывников на сборных пунктах в обязательном порядке протестируют на коронавирус, а также обеспечат медицинскими масками и дезинфицирующим средством для рук.

Каждому новобранцу выдадут по три медицинских маски на весь путь к месту прохождения службы. Известно, что новосибирцев будут перевозить спецтранспортом, в котором предварительно проведут санобработку.

— Если у призывника будет выявлена повышенная температура, он будут направлен в медицинское учреждение, там уже примут решение, лечить его здесь или отправить лечиться домой. После того как он пройдёт лечение, он прибывает на медкомиссию, где определяется его годность, — пояснил Евгений Шведов.



В настоящее время призывные пункты обеспечены бактерицидными лампами, дезинфицирующими средствами и медицинскими масками. Также внесены изменения в регламент работы сборных пунктов, чтобы не допустить «одновременного скопления людей».

