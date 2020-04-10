Выдадут по три маски и отправят спецтранспортом: новосибирские призывники начнут службу в конце мая

Первых призывников в Новосибирской области этой весной отправят на службу не раньше 20 мая.
Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Новосибирской области Владимир Тимохин. Перенос сроков на конец весны связан с угрозой распространения коронавируса.
— Все плановые мероприятия, связанные с отправкой, будут проведены в установленном порядке. Призывы на военную службу будут осуществлять 42 призывные комиссии в Новосибирской области, они начнут свою работу с 6 мая, — уточнил Владимир Тимохин.
Как и весной прошлого года, в этом году в регионе будет призвано порядка 2000 человек.
По словам председателя военно-врачебной комиссии военного комиссариата Новосибирской области Евгения Шведова, особенность этого призыва будет заключаться в том, что призывников на сборных пунктах в обязательном порядке протестируют на коронавирус, а также обеспечат медицинскими масками и дезинфицирующим средством для рук.
Каждому новобранцу выдадут по три медицинских маски на весь путь к месту прохождения службы. Известно, что новосибирцев будут перевозить спецтранспортом, в котором предварительно проведут санобработку.
— Если у призывника будет выявлена повышенная температура, он будут направлен в медицинское учреждение, там уже примут решение, лечить его здесь или отправить лечиться домой. После того как он пройдёт лечение, он прибывает на медкомиссию, где определяется его годность, — пояснил Евгений Шведов.
В настоящее время призывные пункты обеспечены бактерицидными лампами, дезинфицирующими средствами и медицинскими масками. Также внесены изменения в регламент работы сборных пунктов, чтобы не допустить «одновременного скопления людей».
Обновлено: в пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что строгого ограничения в масках нет, и их количество может быть увеличено в зависимости от дальности пути призывника, некоторым будут выданы многоразовые маски. К местам прохождения службы новосибирцев доставит транспорт, прошедший спецобработку.
В середине марта говорилось о возможном переносе призыва в армию, однако 30 марта Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля.