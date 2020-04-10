Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на выходные и начало недели. Ожидается теплая, местами ветреная погода.
Как рассказали в новосибирском Гидрометцентре, на ближайшие 3 дня в Новосибирске не ожидается осадков.
— Завтра, послезавтра без осадков в городе. Ветер южный, юго-восточный 3–6 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью 11 апреля 0–2 градуса мороза, ночью 12 апреля около 0 градусов, — рассказали синоптики.
Днем 11 апреля
Несмотря на хорошую погоду, лучше оставаться дома. За последние 2 дня в городе резко выросло число заболевших коронавирусом. 9 апреля в городе зарегистрировали 5 новых случаев, а сегодня, 10 апреля, ещё 3.