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Выходные будут тёплыми, но новосибирцам до сих пор запрещают выходить из дома

Выходные будут тёплыми, но новосибирцам до сих пор запрещают выходить из дома

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на выходные и начало недели. Ожидается теплая, местами ветреная погода.

Как рассказали в новосибирском Гидрометцентре, на ближайшие 3 дня в Новосибирске не ожидается осадков.

— Завтра, послезавтра без осадков в городе. Ветер южный, юго-восточный 3–6 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью 11 апреля 0–2 градуса мороза, ночью 12 апреля около 0 градусов, — рассказали синоптики.

Днем 11 апреля +8... +10 градусов, 12 апреля +11... +13 градусов. Понедельник, 13 апреля, прогнозируют без осадков, ветер юго-восточный 3–8 м/с, температура ночью около 0, днем +12... +14 градусов.

Несмотря на хорошую погоду, лучше оставаться дома. За последние 2 дня в городе резко выросло число заболевших коронавирусом. 9 апреля в городе зарегистрировали 5 новых случаев, а сегодня, 10 апреля, ещё 3.

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