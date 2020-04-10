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Тема дня Еще три зараженных. Кто и где подхватил вирус
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Россия находится на 18-м месте среди стран с коронавирусной инфекцией

Россия находится на 18-м месте среди стран с коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки в России у 1786 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились 11917 человек, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 97 человек выздоровели (всего их 795), 18 скончались (общее число — 94). Под наблюдением медиков остаются 162 тысячи человек, проведено 1,09 млн тестов.

График федеральной статистики теперь выглядит так

График федеральной статистики теперь выглядит так

В мировой статистике, по данным университета Хопкинса, Россия занимает 18-е место. На первом — США, где свыше 465 тысяч зараженных, на втором месте — Испания (153 тысячи человек), на третьем — Италия (143 тысячи человек). Всего же с начала пандемии в мире зафиксировано 1 601 018 случаев заражения. Более 95 тысяч человек погибли, почти 355 тысяч вылечились.

Накануне Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса. Врачи уточнили симптомы инфекции и вероятность их проявления. Посмотрите на эту картинку, берегите себя, сидите дома и будьте здоровы!

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