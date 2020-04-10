В мировой статистике, по данным университета Хопкинса, Россия занимает 18-е место. На первом — США, где свыше 465 тысяч зараженных, на втором месте — Испания (153 тысячи человек), на третьем — Италия (143 тысячи человек). Всего же с начала пандемии в мире зафиксировано 1 601 018 случаев заражения. Более 95 тысяч человек погибли, почти 355 тысяч вылечились.

