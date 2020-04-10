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Вместе с «Чайфом» десятки екатеринбуржцев спели «Оранжевое настроение»&nbsp;

Вместе с «Чайфом» десятки екатеринбуржцев спели «Оранжевое настроение» 

Надо признать, что все те, кто уже вторую неделю сидит дома, изрядно устали. Настроение ни к черту, так хочется позитива, весны и гулять. Но нельзя, надо терпеть, чтобы у врачей не стало слишком много работы, чтобы им не пришлось решать, кого спасать, а кого нет. Наши коллеги — екатеринбургский портал E1.RU — кинули по соцсетям клич, предложив спеть песню «Чайфа» «Оранжевое настроение». Первыми откликнулись лидеры группы Владимир Шахрин и Владимир Бегунов. А следом — актеры, музыканты, бизнесмены и десятки горожан. Посмотрите самое масштабное исполнение «Бутылка кефира, полбатона»!

Видео: E1.RU / YouTube

Кидайте ссылку всем своим друзьям и близким, чтобы поднять настроение. И сидите дома, чтобы работы у врачей было поменьше. Все будет хорошо!

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«Чайф»карантинсамоизоляция
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