Надо признать, что все те, кто уже вторую неделю сидит дома, изрядно устали. Настроение ни к черту, так хочется позитива, весны и гулять. Но нельзя, надо терпеть, чтобы у врачей не стало слишком много работы, чтобы им не пришлось решать, кого спасать, а кого нет. Наши коллеги — екатеринбургский портал E1.RU — кинули по соцсетям клич, предложив спеть песню «Чайфа» «Оранжевое настроение». Первыми откликнулись лидеры группы Владимир Шахрин и Владимир Бегунов. А следом — актеры, музыканты, бизнесмены и десятки горожан. Посмотрите самое масштабное исполнение «Бутылка кефира, полбатона»!