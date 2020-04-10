Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, сегодня, 10 апреля, отвечая на вопросы жителей, рассказала, когда в регионе может быть снят режим самоизоляции и почему не стоит ждать этого в ближайшие дни.



— Ситуация меняется каждый день. Мы ещё по Москве не достигли пиковых значений. А со столицей у нас очень развиты коммуникации. Скорее всего, следующая неделя у нас тоже будет с приростом. По самоизоляции, я думаю, что эти мероприятия будут продлены. У оперштаба этот вопрос всегда в зоне контроля. Следующая неделя будет пиковая, — рассказала Лариса Позднякова.

