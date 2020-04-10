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Тема дня Еще три зараженных. Кто и где подхватил вирус
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Сейчас в регионе зарегистрирован 21 заболевший коронавирусом

Сейчас в регионе зарегистрирован 21 заболевший коронавирусом

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, сегодня, 10 апреля, отвечая на вопросы жителей, рассказала, когда в регионе может быть снят режим самоизоляции и почему не стоит ждать этого в ближайшие дни.

— Ситуация меняется каждый день. Мы ещё по Москве не достигли пиковых значений. А со столицей у нас очень развиты коммуникации. Скорее всего, следующая неделя у нас тоже будет с приростом. По самоизоляции, я думаю, что эти мероприятия будут продлены. У оперштаба этот вопрос всегда в зоне контроля. Следующая неделя будет пиковая, — рассказала Лариса Позднякова.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске ещё три человека заразились коронавирусом — теперь в регионе официально 21 заболевших.

О том, как Новосибирск переживает очередной день в самоизоляции, мы рассказываем здесь.

На прошлой неделе мы посмотрели, чем болели новосибирцы с января 2020 года, и сравнили эти цифры с заболеваемостью COVID-19.

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