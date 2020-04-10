Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время прямого эфира с горожанами, который проходил в официальной группе правительства во «ВКонтакте», ответила на вопрос — могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале.

— Не переболели ли мы все, жители Новосибирской области, коронавирусом ещё в феврале? У многих моих знакомых ОРВИ в том месяце проходила с незнакомыми симптомами и тяжело, но тогда еще никто не слышал о тесте, — спросила жительница Новосибирска.

Лариса Позднякова, отвечая на вопрос, допустила, что на нашей территории действительно могли быть случаи заболевания ещё в начале этого года.