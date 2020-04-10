Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время прямого эфира с горожанами, который проходил в официальной группе правительства во «ВКонтакте», ответила на вопрос — могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале.
— Не переболели ли мы все, жители Новосибирской области, коронавирусом ещё в феврале? У многих моих знакомых ОРВИ в том месяце проходила с незнакомыми симптомами и тяжело, но тогда еще никто не слышал о тесте, — спросила жительница Новосибирска.
Лариса Позднякова, отвечая на вопрос, допустила, что на нашей территории действительно могли быть случаи заболевания ещё в начале этого года.
— Китай объявил перед новогодними праздниками о том, что у них пандемия. Безусловно, мы с вами все переносили в течение января, февраля, марта какие-то вирусные заболевания. У кого-то более выраженные, у кого-то менее. Нам самим интересен вопрос, почему Дальний Восток — Хабаровск, Благовещенск, города, которые близки к Китаю, а их жители ездят туда на отдых и за покупками, — в тот момент не «полыхнул»? Тогда все болели, не было возможности протестировать, скорее всего, часть жителей переносила коронавирусную инфекцию. Если посмотреть по карте — Сибирь, Дальний Восток — сейчас у нас, несмотря на то, что мы принимаем московские и зарубежные рейсы, всё-таки не такое количество заболевших, как в Центральной России. Скорее всего, в этом кроется какая-то правда — это уже вопрос исследований. Что мы уже наработали какой-либо иммунитет с той стороны Востока, когда была угроза со стороны Китая, — ответила главный инфекционист Новосибирской области.
О том, как Новосибирск переживает очередной день в самоизоляции, мы рассказываем здесь.
Накануне министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, отменят ли в этом году ВПР, как будут проходить ОГЭ и ЕГЭ и дадут ли школьникам сухпайки. Ответ читайте тут.
На прошлой неделе мы посмотрели, чем болели новосибирцы с января 2020 года, и сравнили эти цифры с заболеваемостью COVID-19.