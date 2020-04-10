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Андрей Травников уже знает, по каким правилам будет жить город со следующего понедельника, но вам расскажет об этом чуть позже — вечером

Андрей Травников уже знает, по каким правилам будет жить город со следующего понедельника, но вам расскажет об этом чуть позже — вечером

Вечером в эту пятницу, 10 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет, как регион будет жить и работать на следующей неделе.

НГС проведёт онлайн-трансляцию со встречи с губернатором. На сайте она стартует в 17:30. Также мы проведём прямые эфиры в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, которые начнутся в 18:00 — как только начнет говорить Андрей Травников.

На этой неделе, 8 апреля, Владимир Путин провёл совещание с губернаторами, во время которого объявил о дополнительных мерах поддержки для бизнеса и населения, также выплаты были обещаны врачам, безработным и родителям несовершеннолетних детей. Теперь меры поддержки должны прорабатываться отдельно на уровне регионов.

О том, как Новосибирск переживает очередной день в самоизоляции, мы рассказываем здесь.

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