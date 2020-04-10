Как рассказывает одна из участниц челленджа Любовь Наряднова, сложнее всего проводить весь день с ребенком.

— Я журналист и иногда мне все-таки приходится ездить на редакционные задания и работать удаленно. Основной проблемой было нахождение с сыном целый день дома. Ему почти 4 года и он очень шебутной, ему надо прыгать и бегать. Слава богу, мы собрали необходимые справки, чтобы пойти в дежурную группу в саду. Кроме того, у меня муж в принципе работает удалённо дома, это про него фраза: «сидел на карантине ещё до того, как это стало мейнстримом». Но ему уже вторую неделю так удивительно, что я тоже дома.

Из основных дел, которые я успела сделать — дочитала книжку, досмотрела «Анатомию страсти» — кто знает тот, поймёт, там 16 сезонов по 25 серий, разобрала детские игрушки и выкинула всё, что сломано, нашла скакалку и начала на ней прыгать. Мы очень гостеприимная семья и единственное, от чего нам удалось отказаться — гости. Ни к нам никто не приезжает, ни мы никуда не ездим, даже мои родители сказали не приезжать к ним, мало ли что. Гуляли с сыном во дворе до сегодняшнего дня, утром УК всё обмотала лентой. А ещё мы пострадали от коронавируса трижды: у нас был забронирован тур в начале февраля на Хайнань, мы его отменили, вернули деньги, забронировали тур на Самуи в конце марта, его уже отменил туроператор, теперь под практически 100% срывом поездка на Кипр в мае. Это самое грустное, — рассказывает Любовь.