В Новосибирской области выявили ещё трёх человек с коронавирусом.
— Все новые пациенты — женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая была в Москве. Третья никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен, — сообщает оперативный штаб Новосибирской области по коронавируса.
Новые данные получены на 11 утра 10 апреля. Таким образом, в регионе количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 21. Где и как они заразились — смотрите на карте.
8 пациентов на данный момент выздоровели.
В детскую больницу
В инфекционную больницу
Сдать анализ на коронавирус бесплатно и по собственному желанию сейчас практически невозможно. В начале недели в Новосибирске запустили платное тестирование — журналист НГС сдала анализ на коронавирус, смотрите, как это было.
О том, как Новосибирск переживает очередной день в самоизоляции, мы рассказываем здесь.
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