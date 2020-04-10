8 пациентов на данный момент выздоровели.



В детскую больницу № 3 за сутки поступило 3 детей с подозрением на коронавирус, они приехали из Москвы и Калининграда. Выписали двух пациентов. Всего в ДГКБ № 3 находятся 13 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска по состоянию на утро 10 апреля госпитализировано 49 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 13 человек с подтвержденным диагнозом.

Сдать анализ на коронавирус бесплатно и по собственному желанию сейчас практически невозможно. В начале недели в Новосибирске запустили платное тестирование — журналист НГС сдала анализ на коронавирус, смотрите, как это было.



О том, как Новосибирск переживает очередной день в самоизоляции, мы рассказываем здесь.



Вы — родственники или близкие знакомые заболевших коронавирусом? У вас есть важная информация, которая может пролить свет на обстоятельства заражения? Или вы знаете что-то дополнительно о тех симптомах, которые были у мужчины? Свяжитесь с журналистом НГС по WhatsApp или Telegram на номер 8–982–781–74–07 (можно анонимно, личные данные мы никому не раскроем).

