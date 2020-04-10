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Тема дня Еще три зараженных. Кто и где подхватил вирус
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Всего в НСО зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом

Всего в НСО зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области выявили ещё трёх человек с коронавирусом.

— Все новые пациенты — женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая была в Москве. Третья никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен, — сообщает оперативный штаб Новосибирской области по коронавируса.

Новые данные получены на 11 утра 10 апреля. Таким образом, в регионе количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 21. Где и как они заразились — смотрите на карте.

8 пациентов на данный момент выздоровели.

В детскую больницу № 3 за сутки поступило 3 детей с подозрением на коронавирус, они приехали из Москвы и Калининграда. Выписали двух пациентов. Всего в ДГКБ № 3 находятся 13 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска по состоянию на утро 10 апреля госпитализировано 49 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 13 человек с подтвержденным диагнозом.

Сдать анализ на коронавирус бесплатно и по собственному желанию сейчас практически невозможно. В начале недели в Новосибирске запустили платное тестирование — журналист НГС сдала анализ на коронавирус, смотрите, как это было.

О том, как Новосибирск переживает очередной день в самоизоляции, мы рассказываем здесь.

Вы — родственники или близкие знакомые заболевших коронавирусом? У вас есть важная информация, которая может пролить свет на обстоятельства заражения? Или вы знаете что-то дополнительно о тех симптомах, которые были у мужчины? Свяжитесь с журналистом НГС по WhatsApp или Telegram на номер 8–982–781–74–07 (можно анонимно, личные данные мы никому не раскроем).

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коронавирус новосибирск
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