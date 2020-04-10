Можно ли подхватить коронавирус дважды? И ещё 17 популярных вопросов от новосибирцев с ответами

В Новосибирской области до конца апреля действует режим самоизоляции. Многие жители встревожены растущей статистикой заболеваемости коронавирусом. Сегодня известно о 21 случае заражёния. Помогают ли маски? Можно ли заразиться коронавирусом дважды? Переболели ли новосибирцы им в феврале? Сегодня, 10 апреля, на все эти вопросы ответила Лариса Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области.
Главный инфекционист региона во время прямого эфира в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» ответила на наболевшие вопросы жителей, возникшие из-за распространения коронавируса. Вот, что у неё спрашивали и что она отвечала.
Правда ли, что вылечиться от коронавируса можно «Арбидолом» или «Диабазолом»?
Нет. «Арбидолом» или «Диабазолом» ни от какой достаточно серьезной инфекции не вылечиться, тем более коронавирусная инфекция достаточно сложная.
Насколько эффективна маска?
Маска для того и служит, чтобы какую-то степень защиты обеспечить. Моё личное мнение инфекциониста, маска нужна больному человеку, а не здоровому. И степень защиты у маски есть. Носитель может заразить максимум одного человека. А тот, у кого есть клинические проявления заболевания, может заразить от 3 до 15 человек. Если человек с ОРВИ — то, безусловно, это защита. Попадание его секретов минимизированы.
Можно ли заразиться коронавирусом во второй раз?
В Таиланде якобы зафиксировано повторное заражение женщины. В этом всё же нужно разбираться. Мы понимаем, что после перенесенного, например, гриппа иммунитет сохраняется в течение года — антитела дают защиту. Пока в мировой практике официально повторных заражений коронавирусом не зафиксировано.
Как долго самоизоляция продлится в области?
Ситуация меняется каждый день. Мы ещё по Москве не достигли пиковых значений. А со столицей у нас очень развиты коммуникации. Скорее всего, следующая неделя у нас тоже будет с приростом. По самоизоляции, я думаю, что эти мероприятия будут продлены. У оперштаба этот вопрос всегда в зоне контроля.
Человек с ОРВИ хочет сделать тест. Где это сделать?
На территории Новосибирской области развёрнуто 5 лабораторий по тестированию. Любой человек с ОРВИ может сделать тест — он должен обратиться к врачу. И при показаниях у него возьмут пробы. Если нет симптомов, то такой бесплатной возможности нет. Обследуют врачи людей с признаками ОРВИ и пневмонией в 100 % случаев, вернувшихся из зон повышенного риска. Обследуют с тяжелыми ОРВИ. Если температура 37,2, то тест не возьмут. Нужно понимать, для чего это делается и невозможно всех обследовать. Участковая сеть в огромном напряжении работает.
Если вы сегодня здоровы, то зачем вам тест? Он даст отрицательный результат. Но никто не гарантирует, что завтра вы не заразитесь. Вы же не будете каждый день бегать тест делать?
Не переболели ли мы все, жители Новосибирской области, коронавирусом ещё в феврале? У многих моих знакомых болезнь проходила с незнакомыми симптомами и тяжело. Волна давно прошла, когда никто не слышал о тесте.
Китай объявил перед новогодними праздниками о том, что у них пандемия. Безусловно, мы с вами все переносили в течение января, февраля, марта какие-то вирусные заболевания. У кого-то более выраженные и у кого-то менее. Нам самим интересен вопрос, почему Дальний Восток — Хабаровск, Благовещенск, города которые близки к Китаю, а их жители ездят туда на отдых и за покупками, — в тот момент не «полыхнул». Тогда все болели, не было возможности протестировать, скорее всего, часть жителей переносила коронавирусную инфекцию. Если посмотреть по карте, Сибирь, Дальний Восток сейчас несмотря на то, что принимаем московские и зарубежные рейсы, у нас всё-таки не такое количество заболевших, как в Центральной России. Скорее всего, в этом кроется какая-то правда — это уже вопрос исследований — что мы уже наработали какой-либо иммунитет с той стороны Востока, когда была угроза со стороны Китая.
Будут ли тесты на наличие антител?
Эти тесты проходят сейчас клинические испытания. Они есть в нашем распоряжении и в ближайшем будущем будут доступны.
Будут ли лечить коронавирус в районной больнице или повезут пациента в Новосибирск?
Все пациенты пока будут лечиться только в инфекционной больнице № 1 в Новосибирске.
Чем он опаснее гриппа?
Он отличается от него. Грипп более опасное и непредсказуемое заболевание в плане развития осложнений. Для меня лично это примерно равные заболевания. Лёгкие формы — они везде лёгкие формы. Риски развития осложнений при коронавирусе молниеносны. Иногда ещё не видит на рентгеновском снимке пневмонию, но врач слышит ухом. И здесь мы должны работать на опережение. Ничего особо не отличает коронавирус от гриппа. Та же настороженность по осложнениям и та же настороженность по началу терапии вовремя. У коронавируса как осложнение описана только пневмония.
Есть ли заболевшие в районах области?
В районах области не зарегистрировано ни одного случая. Проверяют там также тщательно жителей.
Как влияет коронавирус на беременность и плод?
Риски такие же, как при любом ОРВИ и гриппе. Особое влияние коронавируса на плод не указано. Беременные в мире переносили эту инфекцию, но не зарегистрировано было летальных случаев среди них и врождённых аномалий у детей. Но беременные — это всегда группа риска. Самоизоляция должна быть 100 % и нужно сузить круг общения.
Когда ждать возобновления вакцинации от клеща?
Следующая неделя будет пиковая. И если будут намечаться тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом, то мы откроем вакцинацию.
Тестов в больнице нет!
Это неправда. Ответственно заявляю. Тесты есть, и «Вектор» предоставляет нам их в неограниченном количестве.
Врачи сами покупают себе защитные костюмы?
Никто не покупает сам костюм. Конечно, он может это сделать. Ему, например, выдают халат, но он может купить себе другой, более элегантный, красивый — это его право. То же самое касается средств защиты. Все средства защиты в больнице в достаточных объёмах. Всем компаниям была поставлена задача и даны указания нас всех обеспечить. Мы получаем и много гуманитарной помощи. Все обеспечены сегодня средствами защиты.
Один член семьи возвращается домой с Москвы, Санкт-Петербурга и т.д. и садится на карантин. Нужно ли другим членам семьи уходить на него вместе с ним?
Люди, которые прибыли с других территорий, подлежат самоизоляции, поэтому желательно выделить ему отдельную комнату и не смешиваться на кухне. Все остальные могут вести обычный образ жизни. А если уже госпитализировали заболевшего, то тогда для членов семьи тоже вводится карантин.
Возможно ли бессимптомное течение заболевания?
Оно возможно, также как и носительство любой другой инфекции.
Насколько режим самоизоляции эффективен?
Предпринятые меры играют свою роль. Наверное, чуть-чуть Москва опоздала с применением жёстких мер, но там всё значительно сложнее. То, что сделано в Новосибирской области — ограничили контакты, и это, естественно, обрыв передачи. Это сыграли свою роль ограничительные мероприятия.
Когда вызывать скорую?
Скорую помощь нужно вызывать тогда, когда вам действительно плохо. Сложно здесь дать стопроцентный ответ.
О том, как Новосибирск переживает очередной день в самоизоляции, мы рассказываем здесь.
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