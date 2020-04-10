Можно ли подхватить коронавирус дважды? И ещё 17 популярных вопросов от новосибирцев с ответами

Правда ли, что вылечиться от коронавируса можно «Арбидолом» или «Диабазолом»?

Нет. «Арбидолом» или «Диабазолом» ни от какой достаточно серьезной инфекции не вылечиться, тем более коронавирусная инфекция достаточно сложная.

Насколько эффективна маска?

Маска для того и служит, чтобы какую-то степень защиты обеспечить. Моё личное мнение инфекциониста, маска нужна больному человеку, а не здоровому. И степень защиты у маски есть. Носитель может заразить максимум одного человека. А тот, у кого есть клинические проявления заболевания, может заразить от 3 до 15 человек. Если человек с ОРВИ — то, безусловно, это защита. Попадание его секретов минимизированы.

Можно ли заразиться коронавирусом во второй раз?

В Таиланде якобы зафиксировано повторное заражение женщины. В этом всё же нужно разбираться. Мы понимаем, что после перенесенного, например, гриппа иммунитет сохраняется в течение года — антитела дают защиту. Пока в мировой практике официально повторных заражений коронавирусом не зафиксировано.