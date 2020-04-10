В четверг, 9 апреля, по данным оперативного штаба Новосибирской области, ещё у 5 человек подтвердился диагноз «коронавирус» — они прилетели из Москвы. Всего в городе 18 заболевших. Под медицинским наблюдением остаются 3158 жителей области. Карантин в настоящий момент окончен для 7005 человек.
Рассказываем, что ещё интересного произошло в Новосибирске и в мире за прошедшие сутки:
- самоизоляция заставила многое поменять в своей жизни, и далеко не все успели перестроиться. А кто-то и не думает, что существуют рекомендации для таких обычных дел, как уборка, мытье рук или поход в магазин. Все они помогают снизить риск заболеваемости для себя и окружающих. Давайте проверим, насколько хорошо вы их знаете (и соблюдаете). Пройдите наш тест от создателей «мойте руки перед едой» и «держите спину прямо»;
- пошла вторая неделя самоизоляции. Автор НГС сначала грустила, а потом заглянула в семейный бюджет. Кажется, режим самоизоляции неплохо помог сэкономить. Читайте как;
- священники летают над Россией, чтобы изгнать вирус. Посмотрите на это;
- журналист НГС Маша Вьюн посетила лабораторию и сдала тест на коронавирус. Как это было — смотрите в нашем репортаже;
- сибиряк рассказал, добрался ли коронавирус до Африки, как тут лечат людей и как наказывают за нарушение карантина (очень-очень строго). Публикуем короткую расшифровку нашей с ним беседы — читайте 13 интересных фактов о карантине из-за коронавируса в Найроби, столице Кении;
- с 28 марта Новосибирский зоопарк закрылся для посещений из-за угрозы распространения коронавируса — с этого момента прошло уже две недели. Животных никто не отвлекает от спокойной жизни в вольерах, аллеи сейчас подозрительно пусты, а главная площадь выглядит тоскливо. Журналист НГС Алина Каур и фотокорреспондент Густаво Зырянов навестили животных в зоопарке — в целом им неплохо;
- в этому году экономический факультет НГУ отменил для своих выпускников госэкзамены из-за ситуации с коронавирусом;
- губернатор Новосибирской области утвердил план поддержки региональной экономики из-за ограничений, которые были введены, чтобы избежать распространения коронавируса;
- в муниципальных аптеках Новосибирска начали продавать медицинские маски, которые закупили в Китае;
- жительница Новосибирска Мария Бакурова просидела на карантине с маленькой дочкой две недели и до сих пор ждёт результатов теста. Как она оказалась взаперти, чем занималась всё это время с ребёнком и почему она не против самоизоляции, Мария рассказывает в своей авторской колонке;
- как пережить карантин и не превратиться из красавицы в чудовище — мы узнали у парикмахера, косметологов и других специалистов;
- некоторые россияне до сих пор не могут получить помощи за границей. Среди них оказались и новосибирцы — мы поговорили с одним из них, Михаилом, который вместе с семьей должен был улететь из Таиланда 5 апреля;
- в Новосибирске из больницы выписали ещё одного пациента, который переболел коронавирусом, — тест у мужчины дважды пришёл отрицательный;
- Минздрав выпустил обновленную методичку по профилактике и лечению коронавируса. В ней уточнили симптомы, а также вероятность их проявления;
- главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что в настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны именно новым коронавирусом;
- в Новосибирске таксисты пытаются добиться от агрегаторов изменения условий работы, объясняя это тем, что их заработки упали почти до нуля. Накануне они даже устроили забастовку — около 50 человек не вышли на линию, а колонна машин проехала по городу с включенными аварийками и периодически сигналя. Таксист Павел Веснин в своей колонке рассказывает, почему он и его коллеги решились на такие меры и сколько сейчас можно зарабатывать в такси;
- департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска попросил управляющие компании города ограничить доступ на детские площадки;
- в этот четверг, 9 апреля, Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Кирилла Новикова из-за прогулки в Центральном парке — мужчине предстоит выплатить одну тысячу рублей;
- министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, отменят ли в этом году ВПР, как будут проходить ОГЭ и ЕГЭ в этом году и дадут ли школьникам сухпайки;
- в Новосибирской области нашли ещё 5 человек, заразившихся коронавирусом. Мы собрали информацию о том, где они и другие заболевшие подхватили COVID-19.
НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.