В четверг, 9 апреля, по данным оперативного штаба Новосибирской области, ещё у 5 человек подтвердился диагноз «коронавирус» — они прилетели из Москвы. Всего в городе 18 заболевших. Под медицинским наблюдением остаются 3158 жителей области. Карантин в настоящий момент окончен для 7005 человек.



Рассказываем, что ещё интересного произошло в Новосибирске и в мире за прошедшие сутки:





НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

