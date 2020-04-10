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За сутки в городе выявили 5 заболевших

За сутки в городе выявили 5 заболевших

В четверг, 9 апреля, по данным оперативного штаба Новосибирской области, ещё у 5 человек подтвердился диагноз «коронавирус» — они прилетели из Москвы. Всего в городе 18 заболевших. Под медицинским наблюдением остаются 3158 жителей области. Карантин в настоящий момент окончен для 7005 человек.

Рассказываем, что ещё интересного произошло в Новосибирске и в мире за прошедшие сутки:


НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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