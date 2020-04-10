На третьей неделе самоизоляции оказалось, что коронавирус таит в себе неожиданную опасность — заболевших людей вдруг стали ненавидеть и чуть ли не линчевать. Даже те, кто просто вернулся из-за границы и не болен, подвергаются травле. Например, соседи прилетевшего из Турции тюменца выложили в соцсети постановление о его карантине вместе со всеми его личными данными. В Кургане на тех, кто прилетел из других городов и стран, тоже пытались нападать, но за них заступился местный губернатор Вадим Шумков, заявив что «готовность убивать и сжигать этих людей на кострах» не красит жителей Зауралья.
Вместе с психологами мы разобрались, что же на самом деле заставляет людей нападать на тех, кому и так сейчас непросто.
Болеют только те, кто плохо себя вел
Убеждение, что плохие вещи случаются только с плохими людьми — сомнительное, но, как ни странно, распространенное. Психологи утверждают, что именно так люди часто воспринимают неприятности, которые происходят с кем-то другим. Отсюда и желание обвинять жертву. А если кто-то виноват, то его и поругать можно.
— Подсознательно человек убежден: если с кем-то произошло что-то плохое, например болезнь, — значит, он плохо себя вел. Это защитная реакция, которая происходит от стресса и непонимания. Иногда люди, когда ругаются, создают себе ощущение некоторой неуязвимости, как бы отстраняются от этого, — объясняет психотерапевт Жанна Русина.
По ее словам, желание ссориться, нападать на кого-то говорит только о том, что нервная система просто не справляется с уровнем стресса. Так что, строго говоря, даже тех, кто ругается, можно только пожалеть — это они все не от хорошей жизни.
Лучшая защита — нападение
Легко говорить об этом, когда сам не столкнулся. Но когда появляются даже негативные комментарии в соцсетях в твою сторону — жалеть комментаторов хочется меньше всего. Тем более что не все обходятся относительно безобидным «будете знать, как по заграницам ездить». Напряжение нарастает, и вот уже в сторону и так больных людей мы слышим открытую агрессию. Но как же сочувствие?
Психолог-психоаналитик Марина Бакалинская объясняет, что страх зачастую гораздо сильнее сострадания. Сочувствовать и сострадать мы учимся в течение жизни, а страх — одно из самых мощных врожденных человеческих чувств, которое способствует сохранению человеческого рода.
— Агрессия — один из способов реакций человека или общества на страх, тем более на страх смерти. Суть страха — защитить себя от уничтожения, а заболевший человек для многих является символом самой смерти или преддверия ее. Для того чтобы избежать страха смерти, человек или даже группа людей, глубоко внутри переживая собственное бессилие перед угрозой реальной или фантазийной, будет нападать. «Чтобы не переживать собственную боязнь тотального поглощения, уничтожения, небытия, я сам предпочитаю уничтожить», — говорит Бакалинская.
Она считает, что сложившаяся ситуация могла бы привести и к физической агрессии. К счастью, людей сдерживает еще и закон, а точнее — страх наказания. Вопрос только в том, какой из этих страхов будет сильнее.
Что делать, если это происходит со мной?
Неважно, чувствуете вы, что заболевшие вызывают агрессию у вас, или вы сами столкнулись с травлей. Если чувствуете, что не справляетесь, — нужно обратиться к специалисту. Конечно, попасть на прием сейчас затруднительно, но можно позвонить в службу психологической помощи. Например, на бесплатную горячую линию института Сербского по телефону
Можно помочь себе самостоятельно — психологи утверждают, что в сложные периоды нам очень нужны четкие правила.
— В период войн, угроз, эпидемий человеческая психика не всегда выдерживает такую мощную нагрузку. Не нарушаем коллективные правила, не нарушаем личные правила и не даем нарушить свои. Опора на правила — это основа того, что ваша психика сохранится. Человеку важно знать, что есть законы, на которые можно опереться. Если не будет правил, норм и законов — это уже риск вылететь в психоз. А психоз — это настоящее сумасшествие, — убеждена Марина Бакалинская.
Что делать тем, кого травят?
Тем, кто столкнулся с травлей, психолог советует в первую очередь думать о том, что они не в ответе за то, что чувствуют другие люди. Если вы осознанно не подвергали никого заражению и не нарушали правила, люди все равно могут думать о вас плохо, но вашей вины в этом нет.
А тем, кто сам готов наброситься на прилетевших из Москвы соседей, дает совет Жанна Русина: попробуйте разбудить в себе человечность и поставить себя на место тех, кто заболел или может быть носителем. Им ведь еще страшнее сейчас.