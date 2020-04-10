В четверг вечером, 9 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска водитель легкового автомобиля врезался в торговый павильон возле дороги. В результате столкновения он пробил стену и наполовину заехал в строение.



— Примерно в 21:30 водитель двигался по улице Выборной, во время движения совершил наезд на торговый павильон. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.