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В результате столкновения никто не пострадал

В результате столкновения никто не пострадал

В четверг вечером, 9 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска водитель легкового автомобиля врезался в торговый павильон возле дороги. В результате столкновения он пробил стену и наполовину заехал в строение.

— Примерно в 21:30 водитель двигался по улице Выборной, во время движения совершил наезд на торговый павильон. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Этим же вечером, 9 апреля, в Кировском районе Новосибирска столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали два человека.

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