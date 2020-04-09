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Даже священные праздники в такое время советуют проводить дома

Даже священные праздники в такое время советуют проводить дома

Коронавирус выявили у восьми священнослужителей Московской епархии. Об этом в своем телеграм-канале сообщает рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Еще у трех священнослужителей диагноз пока не подтвержден, но уже появились симптомы.

Уточняется, что клирики служили в нескольких храмах. Это храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, храм преподобного Симеона Столпника за Яузой, храм святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке и храм Вознесения Господня на Гороховом Поле.


Прихожанам этих храмов рекомендовали самоизолироваться, быть внимательными к своему здоровью и молиться о здравии болящих священнослужителей и всех страждущих. При этом многие клирики просят побыть дома всех верующих и даже в священные праздники не рисковать здоровьем и благополучием близких. Например, Вербное воскресенье можно провести без вербы, но в молитве — это не умалит значения праздника.

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