Коронавирус выявили у восьми священнослужителей Московской епархии. Об этом в своем телеграм-канале сообщает рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Еще у трех священнослужителей диагноз пока не подтвержден, но уже появились симптомы.

Уточняется, что клирики служили в нескольких храмах. Это храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, храм преподобного Симеона Столпника за Яузой, храм святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке и храм Вознесения Господня на Гороховом Поле.